 

Возбуждено дело после убийства редактора районной газеты в Тульской области

05.12.2020, 20:28, Новости дня

Главного редактора газеты Узловского района Тульской области «Знамя» Сергея Ванеева убили. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). <…> Личность подозреваемого установлена, им оказался 27-летний знакомый потерпевшего», – говорится в сообщении следственного управления, передает ТАСС.

Ванеев был обнаружен убитым днем 5 декабря в одном из домов в городе Узловая. «Подозреваемый, находясь по вышеуказанному адресу в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с потерпевшим причинил ему ножевое ранение грудной клетки. <…> Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – отметили в пресс-службе.

Сергей Ванеев родился в 1966 году, окончил Московский полиграфический институт, с 1987 года зачислен корреспондентом в штат редакции газеты «Знамя», с 1992 года являлся ее главным редактором.

Ранее сообщалось, что в Киеве известного украинского музыканта Александра Деревянко черные риелторы задушили ради квартиры стоимостью 150 тыс. долларов.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Союз армян РФ призвал власти жестко отреагировать на ситуацию с торговой сетью «Твой дом»

06.10 / Новая модель Honda Civic готова к серийному производству

09.10 / Международные рейсы разрешили еще из четырех городов России

15.07 / Трамп подчеркнул, что у него хорошие отношения с Фаучи

05.08 / Кандидат в послы США в Минске призвала не упускать возможности в Белоруссии

26.10 / Путина пригласили в Грецию

30.09 / В общественном транспорте Санкт-Петербурга ужесточили масочный режим

26.11 / Ученые назвали самую непригодную к жизни планету

10.10 / BFM TV – Трюдо опасается «беспорядков» после выборов президента США

08.10 / Кольченко признали невиновным по делу о беспорядках возле посольства Беларуси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска