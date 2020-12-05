Россиянка Сергеева выиграла первый в истории этап Мировой серии в монобобе

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05.12.2020, 20:28, Новости дня

Российская бобслеистка Надежда Сергеева выиграла соревнования на первом в истории этапе Мировой серии по бобслею, где женщины соревнуются в монобобе.

Этап состоялся в субботу в немецком Винтерберге. Эта дисциплина вошла в программу Олимпийских игр-2022 в Пекине. Сергеева по сумме двух заездов показала результат две минуты 0,27 секунды. Второй стала швейцарка Мартина Фонтанив (отставание – 0,08 секунды), замкнула тройку лучших австрийка Катрин Байерль (+0,53). Другая российская спортсменка Анастасия Макарова заняла шестое место (+1,03), передает РИА «Новости».

Следующий этап Мировой серии состоится 12 декабря в австрийском Инсбруке.

Ранее сообщалось, что победительница зимнего чемпионата мира 2014 года в тройном прыжке Екатерина Конева на Кубке РФ в Брянске установила лучший результат сезона в мире.



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