На Украине заявили об увеличении взносов в операции НАТО

05.12.2020, 20:28, Новости дня

Киев готов увеличить национальные взносы в операции под руководством НАТО, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

«Мы готовы увеличить национальные взносы в операции под руководством НАТО, направить к работе в структурах альянса дополнительный военный и гражданский персонал», – сказал Таран в интервью «Правительственный курьер».

Также он отметил, что Украина готова приступить к выполнению практических мероприятий по налаживанию обмена информацией в режиме реального времени с использованием автоматизированных систем.

«Всё это должно сделать нас сильнее и значительно приблизить к стратегической цели – полноправному членству в Организации Североатлантического договора», – добавил он.

Ранее Таран заявлял, что Киев надеется получить план действий по членству в НАТО в 2021 году. Он же сообщал, что военно-морские силы Украины намерены в 2021 году присоединиться к операции НАТО Sea Guardian в Средиземном море.