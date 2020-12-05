Мнение: Вакцинация, обреченная на провал…

05.12.2020, 20:10, Разное

Обьяленное с 5 декабря мэром Москвы Сергеем Собяниным начало вакцинации москвичей, похоже, обречено на провал. Что толку от открытия прививочных пунктов, где можно сделать прививку от коронавируса, если российская вакцина «Sputnik V», явно, не рассчитана на россиян?

Сильное подозрение, что «Sputnik V» не рассчитан на россиян, у меня возникло после того, как прочитал рекомендации вице-премьер Татьяна Голикова россиянам, которые решат привиться от коронавируса.

По словам Голиковой, «поскольку прививка является двухкомпонентной, и процесс формирования иммунитета занимает 42 дня, все это время граждане должны воздерживаться от посещения мест с большим количеством людей, носить маски, соблюдать социальную дистанцию, а также ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему» (отсюда).

Откуда взялась эта Голикова? Она что, с Луны свалилась? Рекомендовать россиянам не пить 42 дня, тем более не пить в Новый год, по-моему, может только человек, который совершенно не знает Россию и россиян.

Я не утверждаю, что в России нет трезвенников. Есть, конечно. Но если прививки делать только абсолютным трезвенникам или закодированным алкоголикам, всю вакцинацию можно закончить за пару суток…

На снимке: Татьяна Голикова, фотография отсюда