 

Мнение: Вакцинация, обреченная на провал…

05.12.2020, 20:10, Разное

Обьяленное с 5 декабря мэром Москвы Сергеем Собяниным начало вакцинации москвичей, похоже, обречено на провал. Что толку от открытия прививочных пунктов, где можно сделать прививку от коронавируса, если российская вакцина «Sputnik V», явно, не рассчитана на россиян?

Сильное подозрение, что «Sputnik V» не рассчитан на россиян, у меня возникло после того, как прочитал рекомендации вице-премьер Татьяна Голикова россиянам, которые решат привиться от коронавируса.

По словам Голиковой, «поскольку прививка является двухкомпонентной, и процесс формирования иммунитета занимает 42 дня, все это время граждане должны воздерживаться от посещения мест с большим количеством людей, носить маски, соблюдать социальную дистанцию, а также ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему» (отсюда).

Откуда взялась эта Голикова? Она что, с Луны свалилась? Рекомендовать россиянам не пить 42 дня, тем более не пить в Новый год, по-моему, может только человек, который совершенно не знает Россию и россиян.

Я не утверждаю, что в России нет трезвенников. Есть, конечно. Но если прививки делать только абсолютным трезвенникам или закодированным алкоголикам,  всю вакцинацию можно закончить за пару суток…

На снимке: Татьяна Голикова, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Известный бизнесмен предложил равномерно расселить россиян по стране

13.08 / Автомобильные эксперты назвали самые ожидаемые новинки осени

14.08 / “Я боюсь оставаться одна”: Мария Погребняк рассказала о нападении маньяка

27.06 / Звезда сериала “Надежда” Ника Корниенко: “Мы с Викой Исаковой сели рядом и поняли, что очень похожи”

05.08 / Меню кормящей мамы: Как правильно питаться в период грудного вскармливания?

29.06 / Лукерья Ильяшенко из сериала “Сладкая жизнь” о попытке поступления в ГИТИС: Мама дала взятку

21.08 / 4 сентября в продажу выходят неубиваемые умные часы Honor Watch GS Pro

16.09 / Мнение: О медленном отрезвлении России после Крыма

30.10 / Елена Преснякова призналась, почему в молодости решилась на аборт

02.11 / Бестиарий: Кто такая Стрыга?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска