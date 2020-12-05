Политолог о сотрудничестве Путина и Лукашенко: Россия не отдаст Западу территорию Белоруссии

05.12.2020, 20:00, Разное

Александр Лукашенко неоднократно называл Владимира Путина старшим братом. Аналогичную связь привыкли проводить между Россией и Белоруссией. Как правило, старший брат заступается за младшего, даже если тот оказался не прав в определенной ситуации.

Журналист и политолог Виталий Третьяков выразил мнение, что Москва заняла твердую позицию в белорусском вопросе. Путин через послов довел до европейских лидеров сообщение о том, что Россия не отдаст территорию Белоруссии Западу.

Кремль осознает, что национальные интересы России тесно связаны с братской республикой, подчеркнул Третьяков. Речь также идет о соображениях безопасности.

Эксперт убежден, что ситуацию усугубляет сам Лукашенко. Его склад характера подразумевает склонность к импульсивности. Никто не может с точностью спрогнозировать, как поведет себя Батька в дальнейшем.

Кроме того, заявления последнего диктатора Европы крайне противоречивы. Лукашенко не раз говорил и готовности провести демократическую конституционную реформу, но при этом расставаться с президентским постом он не планирует, рассказал политолог в интервью изданию “Украина.ру”.