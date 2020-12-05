 

На Донбассе украинские военнослужащие открывали ответный огонь по боевикам – штаб ООС

05.12.2020, 19:46, Новости дня

5 декабря военнослужащие Вооруженных сил Украины были вынуждены открыть ответный огонь после того, как обстрел начали боевики в Донецкой области. Об этом в сводке на 17.00 проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“Враг применил противотанковый ракетный комплекс вблизи Водяного, а в сторону украинских позиций неподалеку от Авдеевки открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. У этого же населенного пункта и неподалеку Марьинки противник раз применил снайперское оружие. На обоих направлениях дерзкие действия вражеских снайперов были остановлены огнем в ответ украинскими воинами”, – говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что всего с утра 5 декабря боевики пять раз нарушили договоренности о перемирии. В частности, был обстрел в районе Шумов – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

“Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет”, – подчеркнули в штабе ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/667489293943529/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; при этом ВСУ на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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