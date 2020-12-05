В Санкт-Петербурге задержали российского историка Соловья

05.12.2020, 19:46, Новости дня

Российский историк, политический аналитик и оппозиционер Валерий Соловей в Telegram-канале сообщил о своем задержании в Санкт-Петербурге.

“Я был задержан со своими сторонниками в городе Санкт-Петербурге”, – написал Соловей.

Он обнародовал видео, на котором его увозит автомобиль с надписью “Полк ППСП ГУ МВД России”.

В комментарии “Новой газете” политолог сказал, что обоснование задержания – нарушение масочного режима. Он добавил, что “просто гулял”.

При этом активист Сергей Беляев в комментарии “Фонтанке” сообщил, что в Санкт-Петербурге проходила встреча сторонников движения Соловья под названием “Перемен”, а ее сорвали люди, представившиеся сторонниками движения писателя и экс-боевика “ДНР” Захара Прилепина. Они бросили в толпу дымовую шашку и раскидали листовки, на которых было написано: “От подобных “Перемен” попадет Россия в плен”.

60-летний Соловей – историк по образованию. Он 11 лет работал в МГИМО, где возглавлял кафедру рекламы и связей с общественностью. В 2019 году Соловей заявил об увольнении, поскольку университет “по политическим причинам” не хочет иметь с ним никаких дел.

Как отмечает “Русская служба BBC”, Соловей часто появляется в качестве комментатора в независимых и оппозиционных российских СМИ. Некоторые его прогнозы оказались точными: в 2016 году он предрек назначение Антона Вайно главой администрации президента РФ, а Вячеслава Володина – председателем Госдумы.

21 сентября 2020 года Соловей объявил о начале своей политической карьеры.