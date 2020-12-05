 

В новогоднюю ночь вместо «Иронии судьбы» россиянам покажут фильм о том, как правильно носить маску и перчатки

05.12.2020, 19:37, Разное

«Первый канал» отказался от традиционного показа всеми любимой комедии Эльдара Рязанова в пользу научно-популярного фильма о профилактике коронавируса. В руководстве телеканала объяснили изменения в сетке вещания желанием демонстрировать актуальное кино.

«Все уже по сто раз видели эту заезженную вдоль и поперек киноленту и знают, что будет с Женей и Надей. В свое время Тимур Бекмамбетов снял продолжение этой истории по нашей просьбе. При этом люди совершенно не осведомлены о том, как правильно использовать средства индивидуальной защиты. По заказу Минздрава мы сделали фильм о последствиях ношения маски на подбородке, который и покажем в новогоднюю ночь. Именно в это время у телеэкранов находятся все жители нашей огромной страны и можно максимально широко донести до людей опасность сложившейся ситуации. Для создания картины мы обратились за помощью к Елене Малышевой, чтобы она в доступной форме рассказала о высокой смертности от неправильного ношения маски и игнорирования перчаток. Конечно, это не совсем семейное кино, которое хотелось бы увидеть россиянам в новогоднюю ночь. Но я думаю, что это будет первый и крайне полезный новый год для всех нас. И я очень рад, что будет он именно на «Первом», — рассказал генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.

Константин Эрнст добавил, что данный фильм будет не единственным в новогодней сетке вещания «Первого канала». На время всех новогодних каникул канал будет показывать медицинские передачи о коронавирусе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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