 

Фигуристка Валиева превзошла мировой рекорд на Кубке России

05.12.2020, 19:35, Новости дня

Фигуристка Камила Валиева выиграла в субботу короткую программу на пятом этапе Кубка России. Она показал результат, выше мирового рекорда, установленного россиянкой Аленой Косторной, и заняла на турнире первое место.

Судьи дали Валиевой 86,20 балла, рекорд Косторной на Гран-при мировой серии в Турине был 85,45 балла. Однако официально рекорд Валиевой зарегистрирован не будет, поскольку Международный союз конькобежцев не берет в расчет результаты национальных турниров, передает РИА «Новости».

Второе место досталось Ксении Цибиновой, получившей 67,59 балла, третье – Анастасии Таракановой, которой дали 64,18 балла. Отмечается, что Косторная и чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева пропускают пятый этап Кубка РФ в связи с заболеванием коронавирусом.

Как отметила заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова, по сложности короткая программа Валиевой была «близка к совершенству», доставив наслаждение зрителям. «Сегодня она впервые пошла на тройной аксель, причем сделала его с двумя поднятыми руками. С ошибкой, но сделала», – отметила Тарасова.

В марте Валиева в возрасте 13 лет победила на юниорском чемпионате мира в Таллине. Фигуристка – двукратная победительница этапов юниорского Гран-при, у нее также есть золото за финал серии в Турине.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10 / “Все, кто против диктатуры, встаньте!” Епифаний поддержал Кипиани словами Стуса

02.07 / В Житомире ослабляют карантин, открываются гостиницы и ТРЦ

26.08 / Конгресс США оценил затраты на модернизацию ядерных сил без СНВ-3

05.08 / Разработан новый способ доставки лекарств через кожу

01.08 / Адвокат объяснила невозможность кремации рэпера Картрайта

30.06 / В Конгрессе допустили переброску войск США в Польшу и другие страны Европы

05.07 / “Не отвечаю”. Командующий ВМС Украины заявил, что с ним пытаются связаться оставшиеся в Крыму экс-военные

11.08 / В Германии нашли новый способ защиты от коронавируса

29.10 / Тема вмешательства России в выборы неинтересна американцам

13.11 / “Пока они не получат по морде, они не поймут”. Додон зовет сторонников на улицы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска