Объявлен старт набора волонтеров на Специальную Олимпиаду

05.12.2020, 19:16, Новости дня

На онлайн-форуме #МЫВМЕСТЕ запустили набор на волонтерскою программу Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады в 2022 году в Казани. Игры для людей с отклонениями в умственном развитии пройдут с 22 по 28 января для 3 тыс. делегатов из 110 стран мира.

«Казань уже готова и ждет гостей. Будем болеть и желать успехов нашей сборной. Сегодня мы хотим объявить о старте волонтерской программы на Олимпиаду! Волонтерское движение растет и становится большим сообществом очень сильных, перспективных и благородных людей», – сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В программу включено семь видов спорта, которые пройдут на нескольких площадка в Казани.

«Для нас большая честь получить право проведения таких игр. В РФ 128 тысяч атлетов, которые регулярно занимаются и принимают участие в подобных спортивных соревнованиях», – сказал генеральный директор Специальной Олимпиады РФ Егор Лебедев.

Спортсменка специальной олимпиады, чемпионка Ксения Бяхова поделилась своими ожиданиями от участия в Играх: «Это моя жизнь. Мы тренируемся и добиваемся очень больших успехов. Я буду участвовать в специальной Олимпиаде в России, буду делать все возможное, чтобы показать свой лучший результат».

Подать заявку на участие в волонтерской программе можно на сайте specialolympics.ru

В субботу отмечается Международный день волонтера. Во многих регионах страны проходят акции в честь неравнодушных граждан, общественных и некоммерческих организаций. Многие мероприятия носят интерактивный характер и к ним может присоединиться любой желающий.

В субботу в РФ отмечается Национальный день волонтера. Эта традиция появилась в 2017 году. А с 2015-го в стране ежегодно проводится форум добровольцев, который в 2018 году приобрел статус международного.