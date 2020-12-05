 

Голикова назвала наиболее сложный период пандемии COVID-19

05.12.2020, 19:16, Новости дня

Осенний период пандемии коронавируса выдался более сложным, чем весенний, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на марафоне, проходившем в рамках акции «Мы вместе».

«Это был этап весенний, сложный. Мы входили, учились взаимодействовать, учились слушать и слышать, а сейчас на этом этапе, более сложном, осеннем, добровольцы уже в более существенном объеме присутствуют в медицинских организациях», – передает РИА «Новости» слова Голиковой.

Как отметила вице-премьер, в начале пандемии волонтеры не рассматривались в качестве «ресурса, который можно использовать в этой ситуации». Позже, получив информацию от западных коллег о том, что коронавирусу более всего подвержены пожилые люди, правительство задумалось об ограничительных мерах в отношении этой категории граждан, напомнила Голикова. «Наверное, это был не самый такой успешный вариант защиты, то есть мы их заперли. Но заперли, видит бог, не потому, что хотели их как-то ограничить в общении», – подчеркнула она.

Помощь в период пандемии коронавируса от волонтеров акции «Мы вместе» получили порядка 4,5 млн человек.

За минувшие сутки в РФ выявлено 28 782 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,4 млн случаев заболевания.



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