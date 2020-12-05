Мнение: Change 5 возвращается с Луны

05.12.2020, 19:12, Разное

Китайский аппарат "Change-5" успешно собрал образцы лунного грунта и теперь отправляется обратно на Землю.

Пока что у китайцев все идет успешно. Также китайское космическое агенство продемонстрировало китайский флаг на Луне.

Панорамные снимки Луны в 4k.

Схема возвращения на Землю.

Как заявляют китайцы, для того, чтобы этот кадр стал возможен, целый отдел работал более года над системой поднятия флага.

Флаг, сделанный из традиционных тканей, скорее всего, потеряет цвет и распадется в суровой лунной среде, содержащей абразивную пыль, нефильтрованные космические лучи и солнечные вспышки. Флаг также должен быть как можно более легким и компактным, поскольку на космическом корабле очень мало места для чего-либо, кроме научного оборудования.

И последнее, но не менее важное: как сделать так, чтобы флаг оставался идеальным на пути к Луне и хорошо смотрелся на камере?

Команда разработчиков флагов из China Aerospace Science and Industry Corporation Ltd. выбрала дизайн с завитками, поэтому флаг разворачивается гладко и ровно, а не складывается и не опускается.

Им потребовалось больше года, чтобы найти новый композитный материал, который мог бы выдержать суровые погодные условия и был бы окрашен в яркие национальные цвета Китая. После свертывания ткань не слипается при температуре от 150 до 150 градусов ниже нуля. Флаг, сделанный из ткани, весит всего 12 граммов.

Ли Юньфэн, директор флаговой системы, сказал, что в флаговой системе используется механическая конструкция, которая применяется для развертывания солнечных панелей на спутниках и космических кораблях. В состав также входит система массой не более 1 кг.

Вверху – конструкция из полого шара для фиксации флага. Инженер Хуан Минь и оператор токарного станка Ляо Гуанхэн были вдохновлены игрушками-капсулами Gashapon, сделав их такими легкими.

По словам Хуан и Ляо, флаг олицетворяет достоинство и честь страны: «Мы должны сделать так, чтобы он был безупречным».

Детонатор разворачивает флаг. Чтобы убедиться, что он развернется ровно за одну секунду, команда смоделировала лунную среду с огромной разницей температур между днем ​​и ночью и провела десятки тестов.

Лю Хайган, ветеран фрезерного станка, сказал, что детали, за которые он отвечал, были самой сложной задачей в его карьере.

Он сказал, что почувствовал такую ​​гордость, когда наконец положил готовые изделия в коробку, как будто смотрел на произведение искусства.

«Когда он приземлится на Луне, я скажу своему внуку:«Это сделал дедушка».

http://www.china.org.cn/china/2020-12/05/content_76981288.htm – цинк