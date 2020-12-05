 

Современная украинская армия была построена благодаря волонтерам – Зеленский

05.12.2020, 18:54, Новости дня

К созданию современной украинской армии причастны волонтеры. Об этом в Международный день волонтеров 5 декабря во время визита в госпиталь в Ирпене Киевской области заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует сайт главы государства.

Там президент встретился в том числе с волонтерами.

“Хочу поблагодарить всех волонтеров. Я считаю, что благодаря вам в начале войны на Донбассе во многом была построена украинская армия. Та современная армия, которая у нас сегодня есть”, – сказал Зеленский.

По его словам, “именно волонтеры очень быстро нашли ту национальную идею, которую много лет ищут для Украины”.

“Волонтеры своей энергией и самоотверженностью в 2014 году объединили всю Украину, защищая ее от российской агрессии”, – объяснил глава Украинского государства.

Он считает, что государство “в некоторых вещах должно равняться на волонтеров”, и пообещал “обратить внимание” на вопросы, в которых волонтерам можно помочь.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

С начала российской агрессии военным помогали волонтеры из разных регионов страны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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