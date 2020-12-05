Оппозиция потребовала от Пашиняна уйти в отставку до 8 декабря

05.12.2020, 18:54, Новости дня

Сегодня в Армении представители оппозиции выдвинули ультиматум премьер-министру Николу Пашиняну и его команде – они должны уйти в отставку до полудня 8 декабря. Об этом сообщает “Sputnik Армения”.

Несколько тысяч активистов сегодня проводят митинг и шествие у резиденции премьера. Участники акции скандировали: “Армения без Никола”, “Никол – предатель”, а также жгли разноцветные файеры.

Представитель партии АРФ “Дашнакцутюн” Ишхан Сагателян заявил, что, если Пашинян откажется уйти в отставку до этого срока, по всей стране начнутся акции гражданского неповиновения. Он добавил, что оппозиция обсудит вопрос предоставления гарантий в том, что народ не предпримет физической расправы.

Оппозиция Армении призывает Пашиняна уйти в отставку за подписание соглашения о прекращении войны в Карабахе. Согласно ему Нагорный Карабах должен передать Азербайджану пять районов, а армянская армия вынуждена покинуть регион.

Ранее к отставке правительства Пашиняна призывал президент Армении Армен Саркисян.

В ночь с 9-го на 10 ноября Пашинян сообщил, что подписал совместно с президентами Азербайджана и России заявление о прекращении войны в Карабахе. По его словам, это было для него крайне тяжелым решением.

В заявлении сказано, что стороны конфликта остаются на занимаемых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.