 

В Германии пенсионерка завещала €6,2 млн евро своим соседям

05.12.2020, 18:54, Новости дня

Жительница немецкого округа Вальдсольмс Рената Ведель, которая умерла в 2019 году, завещала своим соседям банковский счет, портфель акций и ценности на общую сумму €6,2 млн евро. Об этом сообщил сайт местного муниципалитета 17 ноября.

Ведель, которая умерла в возрасте 81 года, с 2016 года находилась в доме престарелых во Франкфурте-на-Майне, где проходила лечение. Ее муж Альфред Ведель, который был активен и успешен на фондовой бирже, умер в 2014 году тоже в доме престарелых.

6 апреля община Вальдсольмс получила извещение о переходе к ней наследства пенсионерки. Согласно условиям получения наследства, община должна использовать эти средства на общественные объекты и инфраструктуру.

Община Вальдсольмс пообещала исполнить волю своих умерших жителей. “Мы подойдем к этому очень ответственно, будем развивать наше сообщество на благо всех и беречь их память”, – говорится в сообщении.

В комментарии изданию Hessenschau местный мэр Бернд Гейне сказал, что вначале не поверил в случившееся – думал, что в тексте пропала запятая.

Он добавил, что община направит деньги на улучшение медицинского обслуживания в округе, детских садов и общественного транспорта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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