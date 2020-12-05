 

Путин заявил, что Россия будет “прирастать” новыми территориями

05.12.2020, 18:54, Новости дня

Россия “прирастет” новыми территориями, заявил 5 декабря на онлайн-встрече с волонтерами глава Кремля Владимир Путин, трансляцию “РИА Новости” вели в YouTube.

“В следующие десятилетия Россия будет прирастать, конечно, Арктикой и северными территориями, это совершенно очевидная вещь”, – сказал Путин.

Он отметил, что в Арктике Россия намерена добывать полезные ископаемые, “необходимые стране в перспективе”.

“Хозяйственная деятельность должна подстраиваться под особенности Арктики и российского севера таким образом, чтобы минимизировать экологический риск”, – подчеркнул глава Кремля.

Британская пресса отмечала в 2018 году, что российские корабли стали проявлять “особый интерес” к учениям НАТО в Арктике.

В мае 2019 года госсекретарь США Майк Помпео обвинял Россию и Китай в агрессивном поведении в Арктическом регионе. Он, в частности, говорил, что “Москва незаконно требует, чтобы другие страны обращались к России за разрешением на использование маршрута через Северный Ледовитый океан”.

В феврале 2020 года Россия предложила Норвегии провести переговоры относительно норвежского архипелага Шпицберген в Северном Ледовитом океане. До этого “Новая газета” писала, что на Шпицбергене незаконно бывают российские военные с оружием.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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