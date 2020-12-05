Почему изменяют в хинкальных? – Личное мнение

05.12.2020, 18:40, Разное

Сожитель главной московской поборницы морали Курбан Омаров объяснил, почему мужчины изменяют женщинам, и рассказал, что с этим можно сделать.

Если коротко: ничего. Мужчин, считает Омар, такими создал Б-г, к нему и претензии. Жена не должна беспокоиться.

Мне очень нравится, когда комментарии по делу дают специалисты. Кто, если не Курбан, знает об этом всё?

Чтобы успокоить свою бородавку, лектор радостно сообщил, что изменяют всем, включая даже самых больших женщин-звёзд. Ну, ты поняла, Ксюха, что это он так тебя сравнил с Моникой, например, Белуччи, да?

Не ожидала от косноязычного гостя столицы такого напора. Хвалю, Курбан очень быстро, на удивление внятно и просто озвучил свою позицию по поводу измен, будто репетировал её годами:

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Видео: Телеграм

Их такими козлами создал Б-г. Ты, дура, ничего с этим сделать не можешь. Мужчина будет изменять любой, потому что при соитии с телом эмоции ему не нужны. А что должна делать женщина? Ждать, пока мужик сам созреет до честной жизни, и прощать ошибки — ведь он не со зла.

Короче, великий писатель Омар Хуям не смог придумать ничего от себя и озвучил перечень стандартных клише-отмазок.

Дрессировщик котов, практически Куклачёв нашего времени, обращается будто не к нам, а к своей бородавке.

Милая, изменяют даже звёздам (ведь ты — звезда, верно?). Эмоционально не вкладываемся, московские давалки для меня — просто тела. Мужчине очень сложно устоять, когда вокруг много давалок — помнишь, ты сама про них говорила? А ты, как мудрая женщина, должна стараться, понять и простить.

Особенно интересен посыл двоемыслия: сначала Курбан внушает, что изменяют всем, а потом предлагает стараться женщине — «нужно уметь мужчину эмоционально держать».

Вот например у Ксении это иногда получается — держит мужчину дома. Он дрессирует кота, она работает на лобковом месте. Бывает, конечно, что мужчина уходит в хинкальную, но это — ошибка, которую мудрая Ксения всегда простит.

Что я скажу, выслушав этот дремучий бред про измены? Вполне допускаю, что ни Бородина, ни её альфонс просто не встречали нормальных порядочных и чистоплотных людей.

Хитрый расчёт омара на то, чтобы успокоить бородавку удался. Все изменяют, но ты, мудрая чёрная дырка, терпи и прощай.

Так почему изменяют в хинкальных? Соблазнов много. Дома ведь соблазны — ну, так себе.