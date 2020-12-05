В Сколково вывели голубей, испражняющихся растворителем на машины иностранных агентов

05.12.2020, 18:37, Разное

Центр наук о жизни Сколтеха рассказал в эфире «Первого канала» о новых достижениях в орнитологии. Так, работники центра смогли вывести новую разновидность голубей, помёт которых отличается крайней токсичностью, а также агрессивностью к лакокрасочному покрытию.

Генетические инженеры Центра наук о жизни по запросу общества начали процесс манипуляций с генами, целью которых было многократное увеличение токсичности помёта. После выведения первых токсично испражняющихся пернатых было замечено у них неподчинение к дрессировке, правда, по сообщениям работников института, вылетело на улицы не больше десяти особей. После первой неудачной попытки биологи продолжили проводить действия по выводу новых видов голубей и спустя год профессор Черноусов со своими подопечными смогли научить голубя различать машины иноагентов от автомобилей порядочных граждан, тем самым закончив эксперимент.

«Спустя несколько лет, спустя сотни экспериментов, неудач, побегов подопытных наши генетические инженеры закончили вывод будущих помощников государства. Теперь общество, ну и конечно, наши силовые структуры, смогут определять машины иноагентов в толпе порядочных граждан. Теперь мы сможем спать спокойно», — рассказал о достижениях генной инженерии птиц доктор биологических наук Игнат Черноусов.