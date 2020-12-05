Мнение: Крымская война – Новая война по старым правилам

05.12.2020, 18:18, Разное

Историк Сергей Махов о технологических особенностях Крымской войны.

Одной из особенностей Крымской войны, по сравнению с войнами прошлого, было масштабное применение новой техники и технологий.

Паровые котлы, железные дороги, штуцера с пулями Минье. Но к началу Крымской войны большая часть этих новшеств были "сырыми".

Плюс, все генералы, участники Крымской войны, воевали по старинке.

Как старые методы ведения войны отразились на ходе боевых действий Крымской войны – рассказывает Сергей Махов.

Таймкоды:

02:51 — Крымская война — прообраз Первой мировой войны.

05:29 — Про техническое отставание России

10:28 — Что показали учения английского флота

22:18 — Парусник против парового двигателя

25:09 — Роль штуцеров в Крымской войне

28:53 — Артиллерия в Крымской войне

33:54 — Корабли штурмуют бастионы. Что получится.

41:04 — Ланкастерские пушки

45:07 — Штурм Севастополя. Числом или уменьем?

49:46 — Крымская война и телеграф