 

Мнение: Крымская война – Новая война по старым правилам

05.12.2020, 18:18, Разное

Историк Сергей Махов о технологических особенностях Крымской войны.

Одной из особенностей Крымской войны, по сравнению с войнами прошлого, было масштабное применение новой техники и технологий.
Паровые котлы, железные дороги, штуцера с пулями Минье. Но к началу Крымской войны большая часть этих новшеств были "сырыми".
Плюс, все генералы, участники Крымской войны, воевали по старинке.
Как старые методы ведения войны отразились на ходе боевых действий Крымской войны – рассказывает Сергей Махов.

Таймкоды:

02:51 — Крымская война — прообраз Первой мировой войны.
05:29 — Про техническое отставание России
10:28 — Что показали учения английского флота
22:18 — Парусник против парового двигателя
25:09 — Роль штуцеров в Крымской войне
28:53 — Артиллерия в Крымской войне
33:54 — Корабли штурмуют бастионы. Что получится.
41:04 — Ланкастерские пушки
45:07 — Штурм Севастополя. Числом или уменьем?
49:46 — Крымская война и телеграф

Источник: Colonel Cassad



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