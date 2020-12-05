Мнение: Государство должно

05.12.2020, 18:06, Разное

Примерно две недели нужно среднему блогеру, чтобы начисто забыть неприятную для него новость. Когда Ольга Глацких коряво выразилась, призвав молодёжь быть более самостоятельной, поднялся большой скандал: чиновницу взбучили, и она вынуждена была даже уволиться из-за своей непроизвольной ереси.

Разумеется, лицемеры немедленно экспроприировали милый им лозунг и начали везде повторять: «государство вам ничего не должно, государство не просило вас рожать». Лицемеры против всякой логики выдавали бездумную реплику региональной чиновницы за официальную позицию всего российского государства.

Несколько позже Владимир Путин объявил, что материнский капитал будут платить уже даже не за второго, а за первого ребёнка. Примерно на две недели лицемеры исчезли: невозможно было утверждать, будто «государство не просило вас рожать» в тот момент, когда государство не только именно что просило рожать, но и даже платило матерям существенные деньги. По прошествии пары недель, однако, лицемеры сумели забыть новость о материнском капитале и снова начали тиражировать свой лозунг в слегка урезанном виде: «государство вам ничего не должно».

Причина, по которой этот лозунг так полюбился интернет-оппозиции, заключается в том, что он полностью соответствует их ощущениям. Государство, по мнению недовольных, многого им недодаёт. Процитирую характерное построение из комментариев:

https://olegmakarenko.ru/2013527.html?thread=778628183#t778628183

Проблема в том, что полезные инициативы, как правило, исходят снизу, потому что государству не очень интересно, что там у этих забавных человечков происходит, пока на митинги не выходят. Так что удивляться тут нечему, остаётся только бессильно наблюдать.

…

Государство начинают ненавидеть, когда весь мусор наглым образом заметается под ковёр под духоподъёмные речи прокремлёвской публики. Если бы государство занималось внутренними проблемами хотя бы с четвертью того рвения, с которым занимается внешними, если бы проблемы не замалчивались, а максимально оперативно решались, число государственников бы существенно возросло.

…

Любой недовольный автоматически записывается в инфантилы и оппозиционеры, хотя требование от кого-либо, в том числе от государства, добросовестно выполнять свою работу как раз вполне себе взрослое в отличие от ура-патриотизма.

…

Есть конкретные проблемы, требующие конкретных решений – неуиноуные красаучики, которых отмазывают диаспоры, собачники с бойцовскими псинами без намордников и поводков, безнаказанный телефонный спам, полные фуфломицинов аптеки и т.д. Проблемы очевидные, актуальные для народа, а главное – вполне решаемые властью, да ещё и с большим бонусом очков репутации. Но нет – никто и пальцем о палец не ударяет, впаривать “Одноклассников” на свежекупленных смартфонах гораздо важнее, понимаю.

…

Можно сколько угодно повторять вслух, что эти проблемы есть в любой стране. От этого количество присосавшихся к ним иноагентов и негодующих пользователей Интернета не станет меньше. Логика и здравый смысл подсказывают, что если убрать кучу отходов посреди комнаты, мух в ней станет поменьше, но у государства и сочувствующих, похоже, какая-то своя логика.

Действительно, все перечисленные в цитате проблемы, от зубастых собак до шарлатанских снадобий, вполне реальны. Вот, к примеру, свежая новость — 63% звонков на мобильники россиян оказались спамом:

https://ria.ru/20201203/spam-zvonki-1587513070.html

Казалось бы, почему государство не щёлкнет пальцами и не решит эту проблему?

Мой ответ будет для многих крайне неприятен. Потому что это скорее проблема общества, нежели государства, а наше общество ещё слишком инфантильно для решения проблемы спама.

На днях я получил сообщение: телефонный спамер, который имел неосторожность набрать мой номер, и на которого я написал заявление ФАС, был оштрафован на 150 тысяч рублей. Как выяснилось, у спамера это третье дело за год, он уже привлекался за спам в Москве и в Московской области.

В августе я публиковал подробную инструкцию как прижучить телефонных спамеров, потратив на это 15-20 минут:

https://olegmakarenko.ru/1921273.html

Как видите, инструкция работает, спамеров штрафуют. Однако что же мне писали тогда в комментариях?

Ни разу не слышал,

чтобы кого-то реально наказали.

Согласие на раскрытие тайны связи? Ха! Я лучше 10 раз в день спамеров на х.. буду посылать, чем такое согласие дам.

Не, я, конечно, понимаю, что родное государство и без моего согласия ко мне в связь залезет, если ему надо будет, но сам своими руками… Хренушки!

Сказ о том, как лучшую победившую систему в мире (таки капитализм) необходимо подпирать костылями типа ФАС.

Все еще слишком сложно. Хотя бы в 10 раз меньше действий – и уже можно рассчитывать на популярность такого подхода.

И спамера оштрафуют на 500 рублей. Стоят ли того мои хлопоты, причём он таки благополучно продолжит свою деятельность.

Может, государству следует хотя бы иногда выполнять свою работу?

Как видите, государство создало вполне рабочий механизм по борьбе со спамом. Механизм неудобный, однако если бы люди начали им пользоваться, появились бы и специальные приложения, чтобы отправлять жалобы одной кнопкой, и вдохновляющие истории заядлых спамеров, разорившихся из-за штрафов.

Вместе с тем общество не просто игнорирует механизм борьбы со спамом, но ещё и активно высказывает претензии в адрес тех, кто им пользуется: дескать, что же ты, штрейкбрехер, идёшь на сотрудничество с этим поганым государством, когда оно должно само догадываться, чего мы хотим?

Это психология негров из гетто, которые дико страдают от убийств и грабежей, но при этом не хотят давать показания полиции, чтобы их не считали крысами. Обитатели гетто одновременно и требуют от полиции навести порядок на районе, и наотрез отказываются писать заявление на соседа, час назад пырнувшего их ножом.

По моим грубым прикидкам только у спамера, на которого я написал жалобу в ФАС, работают не меньше 20 операторов. Каждый делает по 100 звонков в день. Умножаем на 250 рабочих дней и получаем 500 тысяч (!) звонков в год. Выходит, что только три человека из полумиллиона нашли в себе силы потратить 15-20 минут, чтобы отправить заявление на спам по электронной почте.

Лично я полагаю, что мы получили эту выученную беспомощность общества в наследство от предыдущего строя, когда государство было для народа строгим барином, который и утирал народу сопли, и порол его на конюшне. Самостоятельность тогда не поощрялась, а попытки создать горизонтальные связи, проявить инициативу снизу, и вовсе наказывались. Последние 30 лет ситуация постепенно выправляется, однако исследования показывают, что россияне по прежнему очень слабо и неохотно объединяются в негосударственные организации. Вопрос «что ты сделал для решения проблемы, на которую жалуешься» встречает искреннее недоумение и негодования: «а почему я должен что-то делать? Разве не государство должно?».

Действительно, наше государство было и остаётся социальным. Даже самый расслабленный член общества может рассчитывать, что о нём будут заботиться: лечить, защищать, снабжать жильём и выплачивать пенсию. Качество бесплатных услуг будет не самым высоким, однако ему не придётся прикладывать для их получения ровно никаких усилий.

Проблема в том, что вот эти наши расслабленные сограждане хотят получать от государства услуги высшего качества — как в самых богатых и развитых странах мира. А самые богатые и развитые страны мира стали таковыми как раз потому, что рядовые общества самостоятельно впрягались в общую лямку, чтобы внести свой вклад.

Вот несколько типичных диалогов:

— Путин обещал 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест!

— Ну так создавай. Открой фирму, производи что-нибудь высокотехнологичное.

— Кто, я?!

— У нас маленькие пенсии!

— Плати больше налогов в Пенсионный фонд.

— Кто, я?!

— Я хочу больше денег!

— Повышай квалификацию, лучше работай, откладывай деньги на будущее.

— Кто, я?!

Медвежью услугу оказывают нам профессиональные демагоги, которые выводят своих хомяков на улицы, чтобы те помогали им делать политическую карьеру. Люди стоят с лозунгами «Долой Путина», «Россия будет свободной», «Мы за честные выборы» и так далее, не понимая, что их проблема заключается вовсе не в плохом Путине. Их проблема заключается в том, что на митинги «наденьте намордники» никто не ходит, и что правозащитным организациям, решающим проблему агрессивных собак, никто не жертвует денег. Все те, кого принято называть активистами, хотят найти себе доброго барина, который решит их проблемы таким образом, что им самим останется только наблюдать за происходящим из-за забора да покрикивать на барина за то, что он недостаточно шустро поторапливается.

Государство сильно влияет на нашу жизнь, и мы все видим разницу между нынешним временем и девяностыми годами. Однако нормальное государство не может взять на себя ответственность ни за все 100% нашей жизни, ни хотя бы за 30%. За большую часть происходящего в стране отвечаем мы сами, и если мы хотим, чтобы проблема условных спамеров решилась быстрее, мы тоже должны приложить к этому некоторые усилия. Во-первых, не лениться и писать периодически заявления в ФАС. Во-вторых, сходить к своему депутату и попросить заняться борьбой со спамом: законодательно обязав, к примеру, сотовых операторов отвечать деньгами за спам. В-третьих, поддержать рублём некоммерческую организацию борцов со спамом, наклеить на машину стикер «долой спам». В-четвёртых, выйти раз в год на митинг против спама, чтобы власти увидели: проблема приоритетна, надо её решать активнее.

Существует две честных позиции.

Позиция 1. «Я не хочу ничего делать, я не хочу ни за что отвечать, пусть государство и те, кому больше всех надо, потихоньку разбираются с моими проблемами, я подожду».

Позиция 2: «Я прикладываю усилия для решения наших проблем, и я рассчитываю на хороший результат».

Страны, в которых общество стоит на первой позиции, живут бедно, но счастливо, довольствуясь теми скромными плодами, которые рождаются от их вялых усилий. Страны, в которых общество стоит на второй позиции, живут богато и хорошо, так как общество там напрягает силы, чтобы в лучшем виде обустроить окружающую среду.

Несчастные общества, к которым можно отнести большую часть постсоветских государств, инфантильно требуют рая на земле, но только так, чтобы этот рай построил кто-то другой. Они занимают третью позицию: «Я не хочу ничего делать, я хочу, чтобы мои проблемы решал кто-то другой, а я стоял весь в белом и критиковал его за нерасторопность». В этих обществах к власти часто приходят популисты, которые обещают именно так всё и сделать, после чего, разумеется, наглейшим образом обманывают своих доверчивых последователей.