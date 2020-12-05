Совладелицу рынка “Столичный” обвинили в рейдерстве
05.12.2020, 18:00, Новости дня
Предприниматели рынка сельскохозпродукции “Столичный” (Киев) провели пикет с требованием прекратить рейдерскую атаку на предприятие, пишет “Обозреватель”.
По мнению участников акции, миноритарный акционер рынка, владелица компании-застройщика Stolitsa Grouр Влада Молчанова пытается получить контроль над предприятием, чтобы снести рынок и построить на его месте построить жилой комплекс.
Торговцы, пишет издание, вышли на пикет с плакатами “Молчанова – оставь нас в покое!” и “Фермеры против застройки “Столичного”.
МУЛЬТИМЕДИАВидео: obozrevatel.com
Последнее из рубрики: Новости дня
Смотреть комментарии ✎ Комментариев нет