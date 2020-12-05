 

Совладелицу рынка “Столичный” обвинили в рейдерстве

05.12.2020, 18:00, Новости дня

Предприниматели рынка сельскохозпродукции “Столичный” (Киев) провели пикет с требованием прекратить рейдерскую атаку на предприятие, пишет “Обозреватель”.

По мнению участников акции, миноритарный акционер рынка, владелица компании-застройщика Stolitsa Grouр Влада Молчанова пытается получить контроль над предприятием, чтобы снести рынок и построить на его месте построить жилой комплекс.

Торговцы, пишет издание, вышли на пикет с плакатами “Молчанова – оставь нас в покое!” и “Фермеры против застройки “Столичного”.

МУЛЬТИМЕДИАВидео: obozrevatel.com

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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