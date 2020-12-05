 

Трахаешься уже? – Личное мнение

05.12.2020, 17:46, Разное

Удивительное дело, подписчики спрашивают у Решетовой, совокупляется она с мужиками или пока страдает?

Кукла Настя спешит ответить: нет, пока не трахаюсь, наслаждаюсь свободой, только общаюсь.


Фото: Соцсети

«А вы думаете, всегда надо из одних отношений перескакивать в другие? Я хоть покайфовала от свободы, которой мне так не хватало. А так — да, общаюсь».

Что примечательно, ни одна из куриц так и не спросит девку: ты, мать годовалого ребёнка, ребёнком-то занимаешься?

Совершенно очевидно, что в головах куриных влагалищ нет места детям — всех их волнует только личная жизнь.

С кем там трахается девушка из Эскортограма? Завела ли отношения или ждёт с Холостяка, как с войны, своего кучерявого суженого?

Ну, а чо, рассуждают влагалища, денег много. Если много денег, младенца можно спихнуть на нянек, а самой погрузиться в личную жизнь. Упражнения для вагины сделать. Не поможет — ушить кормилицу дырочку. Живот подтянуть и как можно быстрее кому-нибудь дать.

Напоминаю, все эти разговоры об отношениях идут в то время, когда ребёнку нет года.

Неужели даже материнский инстинкт отшиблен полностью у птушниц? Дать, взять в рот, присосаться к очередному члену — в этом смысл жизни матери?

Ранее я говорила, что если женщина не кормит до трёх лет ребёнка грудью, то она плохая мать. Теперь скажу ещё более очевидную вещь, которая отчего-то влагалищным мамкам неочевидна: если мать до трёх лет допускает мысль об отношениях, то она не мать, а просто чужая тётка ему.

Родить — не означает стать матерью. Родить способна и рыба, и инфузория. Воспитать, сберечь, быть неотлучно с ребёнком — вот предназначение матери.

Тусовки, поездки, лядки — не про мать, а про девку. Ту самую, для которой ребёнок — подпись «прекрасная мамочка» в соцсети эскортниц.

Согласны?

Источник: Лена Миро



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