Мнение: Почему я против многодетных семей.

05.12.2020, 17:42, Разное

Когда-то я написал пост, в котором выразил негативное отношение к многодетным семьям, мол, это не жизнь. И сразу же столкнулся с повсеместным возмущением – мол, да я ничего не понимаю, да дети – это счастье, да надо рожать независимо от материального положения, ибо дал Бог зайку – даст и лужайку… А вот что (https://zen.yandex.ru/media/bsl/devushka-iz-mnogodetnoi-semi-ne-obscaetsia-s-bratiami-i-sestrami-i-absoliutnaia-chaildfri-5fba09ca93538c3039978982#comment_606259542) про девушку из многодетной семьи пишет дама с ником “Будуар современной леди” на “Дзене”:

“…когда мне исполнилось 7 и я пошла в школу, мама принесла из роддома еще одного ребенка. Через 2 года – еще, и через 3 – последнего.

Лучше вам не знать, в какой балаган превратилась наша жизнь. Бесконечные крики, снующие везде дети, безденежье, замученные и измотанные родители. Мне сейчас 34 года, так что поняли, что этот детский сад пришелся на сложные во всех отношениях годы.

Мама почему-то решила, что я этим детям должна. Типа – братья и сестры. И моя обязанность ей взять на себя полностью их обслуживание, как это модно сейчас называть.

Так и приходилось с ними возиться.

Самой, я же будущая многодетная мать типа.

А старшего нашего это не касается, ведь это у него будет будущая жена – многомать.

От усталости не могла нормально учиться, а из-за таскания их на себе у меня серьезный диагноз с позвоночником пожизненно. В будущем придется делать операцию”.

Внимательно прочитали? М что, хотите сказать, ВОТ ЭТО И ЕСТЬ СЧАСТЬЕ? А для детей, я так понимаю, тоже, или каково ИМ в такой ситуации, вы даже ни разу не задумались, бросаясь такую вот многодетную алкашню с гопотой защищать?