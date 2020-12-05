Россиян, привившихся зарубежной вакциной от COVID-19, признают иностранными агентами

05.12.2020, 17:37, Разное

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий обязательную регистрацию в статусе иностранных агентов лиц, привившихся зарубежными вакцинами от COVID-19. Для этого необходимо проследовать в ближайшее отделение полиции и ответить на ряд вопросов участкового инспектора.

Авторы законопроекта, в состав которых вошла заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, считают, что документ направлен на защиту интересов граждан и их здоровья.

«Смотрите, мы можем поручиться только за отечественные вакцины. Иностранные вакцины неизвестно какого качества и остаётся загадкой вопрос их воздействия на россиян, а учитывая наши сложные отношения с большинством стран мира, мы вовсе не можем быть уверены, что нашим гражданам вкололи вакцину от коронавируса, а не иную субстанцию, тот же жидкий разлагающийся чип. Поэтому все эти люди фактически не привиты и опасны для общества. Возникает и другой вопрос. Как граждане России, пребывающие за границей в статусе иностранцев, смогли вакцинироваться. Выходит, они имеют неучтённое гражданство или вид на жительство. Поэтому таких людей должно проверить ФСБ, может там и нет признаков измены Родине, но зарегистрироваться в качестве иностранных агентов такие физлица обязаны», — прокомментировала инициативу Голикова.

В ходе второго чтения в законопроект, одобренный комитетом Думы по здравоохранению и национальной безопасности, планируют добавить обязанность граждан, прошедших проверку в МВД и ФСБ, а также зарегистрировавшихся в Минюсте, стать на учёт в поликлинике и отразить в медицинской карте факт вакцинирования за пределами РФ.