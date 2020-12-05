В РФ продлили выдачу бесплатных лекарств от коронавируса

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05.12.2020, 17:28, Новости дня

Правительство продлило на январь выдачу бесплатных лекарств от коронавируса больным, находящимся на амбулаторном лечении, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Правительство поддержало продление и обеспечение за счет федерального бюджета на январь лекарственными препаратами. Пока сохраняется напряженность», – передает слова Мурашко РИА «Новости».

По словам министра, эпидемиологическая ситуация в РФ стабильная, существенного прироста больных не наблюдается. Глава Минздрава выразил надежду на то, что мероприятия по сдерживанию распространения вируса, проводимые властями, повлияют на снижение заболеваемости. Вместе с тем Мурашко отметил, что ограничения должны вводиться локально в тех регионах, где отмечен рост инфицированных.

В начале ноября президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 10 ноября выделить дополнительно из федерального бюджета регионам средства на приобретение лекарств для борьбы с COVID-19.

В среду президент попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции на следующей неделе. Зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными.

За минувшие сутки в РФ выявлено 28 782 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,4 млн случаев заболевания.



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