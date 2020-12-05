В Польше заявили, что отношение к российской угрозе вызывает разногласия в НАТО

05.12.2020, 17:28, Новости дня

Экс-министр обороны Польши Ян Парыс заявил, что при разработке стратегической концепции НАТО до 2030 года альянс учитывает возросшую угрозу со стороны РФ для трансатлантического пространства, сообщило Polskie Radio.

При этом Парыс признал, что между членами НАТО существуют серьезные разногласия по тому, как относиться к якобы агрессивной активности России. По его словам в частности, эта проблема превратилась в источник трений между главными участниками альянса США и Германией, передает ИноТВ.

Как информирует Polskie Radio, цель опубликованного отчета специально для генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга состоит в том, чтобы поспособствовать адаптации Североатлантического альянса к новым вызовам и укрепить его политическое измерение. В документе содержится 138 рекомендаций на тему того, как следует преобразовать НАТО к 2030 году. Главная задача состоит в разработке новой стратегической концепции, где РФ выступает в качестве главного источника угрозы для трансатлантического пространства.

«Североатлантический альянс существует вне зависимости от того, есть ли пандемия или экономические кризисы, он дает оценку ситуации в долгосрочной перспективе. Эта оценка однозначна – РФ ненадежный партнер для мирного, нормального сотрудничества. Нарушая соглашения о контроле над вооружениями, РФ продолжает наращивать военный потенциал. Она проводит агрессивную политику», – сказал Парыс.

Он также обратил внимание на существующее внутри НАТО и ЕС разногласия в плане восприятия деятельности РФ и угрозы, которую представляет проводимая ей политика. «После российской агрессии против Украины президент Обама отказался от идеи перезагрузки, своего рода оттепели, которая царила в российско-американских отношениях – он нашел политику РФ агрессивной и опасной», – отметил экс-министр обороны Польши.

Парыс также обвинил немецких дипломатов в том, что они о сих пор не хотят смириться с этой сменой вектора и по-прежнему пытаются относиться к РФ как к надежному политическому и экономическому партнеру. «И это безусловно источник разногласия между США и Германией», – добавил польский он.

При этом польский экс-министр напоминает, что обе партии в Палате представителей США заявили о том, что следует поддержать идею Трехморья, ведь именно она, по его словам, выступает в качестве фундамента защиты восточного фланга от угрозы, поступающей с российского направления.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва адекватно реагирует на недружественные действия ЕС и остается открытой к диалогу, но «игры в одни ворота» не допустит. Также он заверил, что РФ не оставит без должной реакции «антироссийские выпады западных коллег, основательно подзабывших, что такое дипломатия, и опустившихся до уровня банального хамства». Министр иностранных дел выразил надежду, что в ЕС возобладает здравый смысл и в итоге диалог РФ с Евросоюзом будет восстановлен в полном объеме на принципах добрососедства, честности, предсказуемости и открытости.