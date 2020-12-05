 

SpaceX отложила пуск космического грузовика к МКС

05.12.2020, 17:28, Новости дня

Компания SpaceX перенесла запуск космического корабля Dragon с грузом для Международной космической станции (МКС) на 6 декабря. Изначально запуск планировался в субботу.

«Из-за плохой погоды в районе посадки миссия CRS-21теперь намечена на воскресенье, 6 декабря, в 11.17 по времени восточного побережья США», – говорится в сообщении компании в Twitter.

Космический грузовик Dragon будет выводиться к МКС ракетоц-носителем Falcon 9 с возвращаемой ступенью, передает ТАСС. Уточняется, что корабль доставит на станцию продукты питания, предметы первой необходимости, материалы для научных экспериментов и шлюзовой модуль Nanoracks Bishop Airlock.

В ноябре пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами на борту совершил автоматическую стыковку с МКС.

Ранее стало известно, что многоразовый крылатый грузовой корабль США Dream Chaser полетит на МКС с российским двигателем РД-180. Пуск корабля запланирован на сентябрь 2021 года.



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