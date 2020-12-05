Мнение: 90-летние избиратели Байдена, типичный американский дом и нехватка контейнеров

05.12.2020, 17:12, Разное

1. Трамписты в США продолжают настаивать на победу Трампа и обвинять Байдена в жульничестве. Вот, например, пишут, что в штате Пенсильвания в голосовании массово приняли участие избиратели старше 90 лет – их было зарегистрировано рекордно много (втрое больше, чем в прошлый раз). Кроме того, в списках избирателей нашлось немало тех, кто родился ещё в 19-м веке и жил во времена Гражданской войны в США:

https://www.investmentwatchblog.com/joe-biden-was-so-inspiring-that-all-the-90-y-os-in-pa-registered-to-vote-this-year-setting-a-huge-record/

Надпись над графиком: «Джо Байден так вдохновил избирателей, что девяностолетние в Пенсильвании показали рекордную явку в этом году!».

2. Типичный американский дом. От непогоды у здания сорвало крышу, и вот печальный результат:



https://www.youtube.com/watch?v=zxbSlc1a2QM

Кто-то наверняка скажет, что в России погодные условия лучше. Но, возможно, дело просто в том, что у нас строят надёжнее.

3. Мировая морская торговля оказалась под угрозой, страдают среди прочих и перевозки из Китая в Россию. Цены на китайский импорт могут вырасти, поскольку на рынке возник дефицит контейнеров:

https://lenta.ru/news/2020/12/03/deficit/

Сейчас контейнеров сильно не хватает, из-за этого выросли ставки фрахта. В частности, на направлении Китай — Россия за последние несколько недель они увеличились с трех до шести тысяч долларов, а на других направлениях цены подскочили в пять раз. На фоне нехватки контейнеров датская Maersk убрала с сайта возможность букирования онлайн, а гонконгская Sinokor разослала письма, что приостанавливает букирование на весь декабрь. Источники «Коммерсанта» рассказали, что небольшие производства и вовсе приостановили выпуск продукции, поскольку новые ставки фрахта оказались для них неподъемными.

По словам участников рынка, дефицит контейнеров мог случиться, в частности, из-за отложенного спроса, вызванного пандемией. Еще одна причина — дисбаланс между азиатскими производителями и американскими потребителями: Китай прекратил покупать у США товары, а США продолжают покупать в КНР, в итоге контейнеры уходят в Америку, а назад не возвращаются.

Пожалуй, нам это на руку. Больше будет стимулов развивать и собственное производство, и сухопутные перевозки из Китая по российской территории, в том числе транзитные.