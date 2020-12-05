Армения и Азербайджан согласовали обмен пленными

05.12.2020, 17:06, Новости дня

Армения и Азербайджан договорились об обмене пленными в формате “всех на всех”. Об этом заявил армянский премьер Никол Пашинян в видеообращении, которое транслировалось на его странице в Facebook.

“По сути, согласован принцип обмена “всех на всех”. Это касается не только тех, кого взяли в плен в последние месяцы, но и тех, кто попал в плен ранее. Надо создать механизмы, что если в будущем станут известны новые имена, то чтобы в их обмене не было бы проблем”, – отметил он.

О каком количестве пленных идет речь, Пашинян не уточнил.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

В ночь с 9-го на 10 ноября Пашинян сообщил, что подписал совместно с президентами Азербайджана и России заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев.

Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что Пашиняна “вынудили” подписать документ, “максимально выгодный” для Баку.