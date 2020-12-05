 

Число жертв пандемии COVID-19 в Иране превысило 50 тысяч

05.12.2020, 17:06, Новости дня

В Иране количество связанных с коронавирусной инфекцией смертей превысило 50 тыс. Об этом 5 декабря сообщило министерство здравоохранения страны.

В частности, за последние сутки в стране скончался 321 пациент с COVID-19, общее число жертв эпидемии достигло 50 016 человек.

Всего за время пандемии в стране было подтверждено более 1 млн случаев заражения (Иран стал 14-м государством, где заболело более 1 млн человек). Таким образом, скончался примерно каждый 20-й заболевший. Кроме Ирана, более 50 тыс. умерших от COVID-19 зарегистрировано в США, Бразилии, Индии, Мексике, Великобритании, Италии и Франции.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 5 декабря коронавирусом в мире заразилось более 66 млн человек, 1,52 млн из них скончались, 42,4 млн выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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