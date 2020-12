SpaceX отложила запуск грузового корабля Cargo Dragon

05.12.2020, 17:06, Новости дня

Американская компания SpaceX отложила запуск грузового корабля Cargo Dragon к Международной космической станции из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается в Twitter компании.

Ожидается, что запуск состоится в воскресенье, 6 декабря, в 11.17 по восточному времени (18.17 по Киеву).

Due to poor weather in the recovery area for today’s attempt, now targeting Sunday, December 6 at 11:17 a.m. EST for launch of CRS-21

— SpaceX (@SpaceX) December 5, 2020

Этот полет должен стать 21-м в рамках контакта между NASA и SpaceX и первым после обновления грузового корабля. В компании заявляли, что теперь Cargo Dragon может нести на 50% больше полезной нагрузки.