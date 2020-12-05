SpaceX отложила запуск грузового корабля Cargo Dragon
05.12.2020, 17:06, Новости дня
Американская компания SpaceX отложила запуск грузового корабля Cargo Dragon к Международной космической станции из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается в Twitter компании.
Ожидается, что запуск состоится в воскресенье, 6 декабря, в 11.17 по восточному времени (18.17 по Киеву).
Due to poor weather in the recovery area for today’s attempt, now targeting Sunday, December 6 at 11:17 a.m. EST for launch of CRS-21
— SpaceX (@SpaceX) December 5, 2020
Этот полет должен стать 21-м в рамках контакта между NASA и SpaceX и первым после обновления грузового корабля. В компании заявляли, что теперь Cargo Dragon может нести на 50% больше полезной нагрузки.
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