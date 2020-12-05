 

Мнение: Да задолбали уже!

05.12.2020, 16:48, Разное

Вот честно, задолбали уже поносители сериала “Грозный”. Как какой пост о нём где появится, сразу прибегают его разносить и ругать последними словами, даже не хочется комменты вообще открывать. И вот честно, такая поголовная ненависть к российскому кино вообще и к историческому в частности таки настораживает, тем более что далеко не все российские фильмы плохие, есть и хорошие. Но нет, вот надо написать, что ты их ненавидишь и какое они все дерьмо, и точка! Ей-богу, вот такое ощущение, будто эти поносники.. тьфу, то есть поносители деньги отрабатывают и пишут комменты на заказ, либо настолько хотят соответствовать рамкам общества, что, даже если им понравилось, всё равно напишут, что якобы дерьмо и смотреть невозможно, айзэн бэтон! Да и ЗАЧЕМ вообще обязательно надо приходить в комменты и его разносить? Ну, нравится кому-то, а тебе нет, так проходи ты мимо, тебя же никто насильно не заставляет смотреть! Так нет, вот срочно надо зайти в комменты и в сто сорок первый раз высказать своё “КГ/АМ”! Или обязательно надо показать, какой ты правильный, что ненавидишь всё российское кино, ибо русские снимать априори не умеют, а автор неправильный, раз не ненавидит, поэтому ты много лучше него?
И кстати, заметил ещё одну странную вещь. Очень мало кто может обосновать, ПОЧЕМУ ему не нравится этот сериал, в основном просто пишут ругательства в его адрес без всяких аргументов. Наверное, не всем достались карточки с аргументами, а деньги-то отрабатывать надо. Или просто думать не хочется (если вообще есть чем), а продемонстрировать свою правильность и положенную ненависть к российскому кинематографу же надо!

Источник: Достало



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