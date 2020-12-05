Личное: “Значимость очень маленькая”

05.12.2020, 16:46, Разное

Я подумала, что перед тем как мы будем разбирать женскую инструкцию для правки локуса, мы должны посмотреть письмо от женщины-нерыбы.

От нерыбы не нашла, будет почти-нерыба. Замужняя.

Но не эта. Следующее письмо.

Эта автор – еще один рапан. Тоже замужняя, для сравнения со следующей, которая почти-нерыба.

nadinsverenko

Здравствуйте, уважаемая Эволюция! Читаю Ваш блог больше года. Надеюсь мое письмо покажется Вам подходящим для разбора.

Мне 30 лет, внешне обычная , есть высшее образование ,работаю по специальности. Замужем, есть двое дочерей. Старшая от первого брака 12 лет ,младшей 2 года. Пару месяцев назад вышла с декрета на прежнюю работу, но на должность немного выше.

Муж 36 лет. Внешне очень симпатичный и обаятельный, когда хочет понравится. Последние пару месяцев не работает( на последней работе поскандалил с начальником и его уволили) . Зарабатывал пока я была в декрете неплохо и на меньшее теперь не хочет соглашался, в итоге пока сидит дома.

Очень помогают его родители. Живем с его бабушкой в частном доме. Своего жилья нет ни у меня ни у него.

(Муж хорошо зарабатывал, не работает всего два месяца, но сидит с детьми. Кроме него с детьми занимаются его родители и, наверное, помогают материально. То есть это тоже вложения с его стороны. Дом, в котором они живут, тоже его семьи. Но наша хитромудрая автор считает совсем не так. Жилья у мужа нет, не работает два месяца, бездельничает из-за своих чрезмерных амбиций. Вложения его родителей не относит к нему. Зато ребенка своего от первого брака наверняка ощущает общим. Вот так рапаны и считают вложения, и всегда оказывается, что им должны)

В последнее время отношения наши с ним сильно испортились. Ругань и оскорбления не прекращаются. Я стараюсь его не трогать лишний раз, чтоб избежать ссор. Дома находится тягостно. Поссорится можем из-за мелочей.

(Отношения испортились, когда она пошла работать и стала смотреть на мужа как на бездельника)

Например вчера ситуация -я сделала малой замечание и начала объяснять что нельзя бросаться едой, а он позвал к себе пожалеть. Говорю “”нельзя так, мы так вырастим непойми кого. Она вобще никого не будет слушать если мы будем обезценивать слова друг друга. Тебе будет приятно если я так же поступлю по отношению к тебе?” Он ответил “поступай как хочешь”. Не прошло и пары чассов как я отзеркалила ему его же поведение, что мужу очень не понравилось. Сразу в мой адрес посыпалась ругань.

(Все почти конфликты рапаны начинают сами, но никогда этого не замечают. Вот здесь она сначала наехала на ребенка, с которым последнее время сидит муж, но автор себя считает главной по воспитанию. А потом прочитала лекцию мужу. Ребенку в два года “делать замечания” рано, можно остановить без ругани и поучений. А мужу читать лекцию – мимо границ. Но она прочитала. А потом наказала его, демонстративно “отзеркалив”. Сварливая баба вы, автор, как в сказках. Не замечающая за собой постоянную агрессию, поэтому у вас и отношения с мужем испортились)

Меня это все вывели из себя. Сказала, что он меня бесит вместе со своими закидонами и психами постоянными. Мне ответил-” чего ты тогда живешь со мной? Криком. Попросила “говори потише , твоя бабушка уже спит” на что получила” мне похуй”.

(Опять свои наезды не слышит, делает ему замечания, нравоучает, как ему себя вести при его бабушке, но считает, что конфликтует муж, а не она)

Потом малая начала похрапывать во сне из за насморка. Я выслушала, что это я виновата, что неправильно закапала ей нос. И он теперь не может уснуть. И таких вот ситуаций очень много. Я акуратная, люблю чистоту и сама ее навожу ни от кого не требую ничего. Только старшую дочь привлекаю к уборке, нормально готовлю. Не леньтяйка которую нужно пинать постоянно, сама вижу и делаю роботу по дому. Понимаю, что раз он так ведет себя, значит значимость моя очень маленькая.

(И все замужние рапаны, как одна, достав супругов наездами и спорами по любому поводу, всегда начинают причитать, что их знааачимость маленькая. Забудьте вообще слова из моего блога. Мой блог не для тех, кто любит качать права. Я даже стиль выбираю такой, чтобы все любительницы качать и защищать скалками права ни строчки в моем блоге не могли прочитать от бомбежки. Но все равно ведь читают как мазохистки)

И вижу, что ему тоже не сильно приятно со мной находится. Когда после очередной ругачки собираюсь уйти угрожает, что сламает мне хребет и малую не отдаст.

(Если бы мужики чуть что хватали ребенка и хотели тащить его куда-то в ночь, к друганам или любовницам, жены бы точно так же грозили им сломать хребет. Вы не имеете права просто так брать и утаскивать ребенка от второго родителя, который его нормально опекает. Это нужно решать через суд)

Если бы не малая ушла бы, а так не знаю, что делать. Подскажите, как обрести свое самоуважение. Так как понимаю, что я его в этих отношениях потеряла. Очень тошно от того, что я собой человека ,получается ,насилую. Когда занимаюсь своими делами и не трогают его, говорит,что веду себя заносчиво после того как вышла на роботу. Спасибо, что дочитали.

(Автор, как все рапаны, хочет сделать вид, что брак от секс-онли ничем не отличается и ее проблема – это плюсующий мужчина, а ее задача отлипнуть. Хотя муж не хочет терять семью и особенно боится потерять дочь. То есть значимость автора немаленькая, а учитывая то, что она мать его дочки, большая. Но автор изображает, что он мечтает от нее отделаться и она так уж и быть гордо уйдет. А сама потирает ручки, предвушкая, как муж забегает перед разводом, как пожалеет и как она накормит свою корону-кровопийцу)