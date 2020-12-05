В России создадут «Добролаг» – сеть волонтёрских трудовых лагерей

05.12.2020, 16:06, Разное

Движение «Мы Вместе» и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) объявили о запуске совместного проекта – Добролага или всероссийской сети трудовых лагерей для добровольцев.

Волонтёры будут заниматься в них лесозаготовкой, федеральными стройками, добычей драгоценных металлов и горных пород.

Как сообщается в пресс-релизе, для управления объектами будет создано новое агентство – Федеральное главное управление волонтёрскими лагерями или сокращенно Рослаг.

– Добровольческое движение – один из способов проявить себя, реализовать истинные, подлинные качества, раскрыть в себе человечность и любовь к близким. Со своей стороны государство обеспечит волонтёрам, заключённым в Добролагах, не только жильё, но и ежедневное регулярное питание. При регулярном перевыполнении плана раз в год добровольцы смогут подать заявку на сокращение срока, которая будет рассмотрена компетентными органами, – заявили чиновники.

Направлять добровольцев в лагеря смогут районные суды, прокуратуры и чрезвычайные совещания – мобильные судебные органы, которые будут формировать из прокурора, гособвинителя и представителя надзорного ведомства.