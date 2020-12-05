Мнение: Переговорщик

05.12.2020, 16:36, Разное

У назначения Чубайса представителем президента по связям с неустановленными международными организациями, по-видимому, есть двойной функционал. Официальную часть трогать нет особого смысла – формально Чубайс будет заниматься "зеленой" энергией и Парижским соглашением. Но нынешний режим, уничтожая российскую промышленность лучше, чем гитлеровские бомбардировки, и без Чубайса делает объемы выбросов парниковых газов с территории России всё меньше. А ведущие страны, которые потребляют российский газ, уголь и нефть, переходят на ВИЭ, сокращая импорт углеводородного топлива. В общем – есть Чубайс или нет, на глобальное потепление это никакого влияния не окажет.

Скорее всего, в задачу Чубайса будет входить задача сохранения наворованного российской братвой. Ну, или хотя бы части наворованного. Рано или поздно, но перед добром, которое награбил путинский режим (награбил и вывез из страны) встанет проблема, с которой столкнулся еще Каддафи, когда Запад просто наложил лапу на полторы сотни миллиардов долларов активов Каддафи, и фактически их присвоил. Что-то вернулось в Ливию, но это был сущий мизер, причем смысл возвращения части сокровищ Каддафи был вполне прозрачным – революцию в Ливии и последующие процессы Запад финансировал за ливийские же деньги.

Кремль, по всей видимости, сделал определенные выводы. Активность нашей уголовной братвы в центральной Африке можно сколь-либо рационально объяснить только одним: там готовится и строится инфраструктура отхода. Украденное у страны обналичивается и вывозится в физическом виде в схроны. Ну, а известный олигарх со своей ЧВК обеспечивает охрану и оборону хозяйского добра от набегов местных туземцев.

Никакого другого объяснения, что делает Путин в клоаке мира, нет и быть не может. И только это объяснение может внятно пояснить, что случилось с группой Орхана Джемаля, рискнувшей на месте посмотреть на путинскую ОДЕССУ.

Логика африканского присутствия кремлевских более чем простая: если получилось у Гитлера три четверти века назад в Южной Америке, то может получиться и у питерских уголовников в Африке – почему бы и нет? Осталось только договориться, на каких условиях Запад сделает вид, что не замечает всех этих упражнений. Для этого и нужен переговорщик.

Вторая группа вопросов, которую нужно решать с Западом – трансферт власти в России. То, что уходить придется, сомнений нет. Важно, чтобы уход был контролируемым, а власть перешла в руки тех, кто не будет затем преследовать предшественников. Какие-то определенные согласования с Западом в этом случае тоже неизбежны.

Так как Чубайс – это связь с глобалистами, то логично, что после победы Байдена (она, конечно, все еще подвешена, но скорее всего, именно он и станет следущим президентом) именно Чубайса срочно отряжают на переговорные позиции. При Обаме этого не требовалось – Путин еще не задумывался об уходе. Теперь время пришло.

Никаких иных здравых предположений, почему так спешно приходится создавать систему переговоров с глобалистской элитой, у меня лично нет.