Минздрав установил предельную цену на «Спутник V»

05.12.2020, 16:34, Новости дня

Министерство здравоохранения зарегистрировало предельную цену отпускную цену на вакцину от коронавируса «Спутник V». Она составила 1 тыс. 942 рубля за двухкомпонентный набор, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Цена упаковки по пять двухкомпонентных наборов установлена в размере 9 тыс. 710 рублей, передает РИА «Новости».

Как напомнил Кузнецов, вакцина «Спутник V» была включена правительством РФ в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов.

В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Кроме того, скоро будет зарегистрирована третья вакцина – от Центра имени Чумакова РАН. Все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. В настоящее время РФ разрабатывает еще не менее десяти вакцин от коронавируса.

В среду президент попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции на следующей неделе. Путин подчеркивал, что РФ готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций.