Дегтярев стал на день волонтером в рамках акции «Мы вместе»

05.12.2020, 16:34, Новости дня

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с представителями волонтерского движения, чтобы от лица населения края выразить им признательность за ту помощь, которую они оказывают во время пандемии.

«Радует, что в это непростое время в ряды добровольцев выступают абсолютно разные люди вне зависимости от социального статуса и положения в обществе. Это и молодежь, и коммерческие организации. В волонтеры идут целыми семьями. Взаимопомощь – это то, что нам сегодня особенно нужно и то, что особенно ценим», – сказал Дегтярев на встрече, передает «Московский комсомолец».

По его словам, в любые исторические периоды люди приходят на помощь друг другу. «Я благодарю вас за такую гражданскую позицию и поздравляю с Международным днем добровольцев, – добавил он.

В Хабаровском крае продолжается реализация акции «#МыВместе». Помощь оказывается пожилым людям на самоизоляции. Волонтеры движения покупке и доставляют им продукты, лекарства, предметы первой необходимости, а также оплачивают услуги ЖКХ. Всего с марта 2020 года добровольцами выполнено более 6 350 таких заявок.

За все время проведения Акции в крае на базе краевого волонтерского центра обучен 761 доброволец. По мере увеличения количества поступающих заявок возможно развертывание широкомасштабного обучения волонтеров в онлайн-режиме.

В городских округах и муниципальных районах в активе акции – более 500 волонтеров. В среднем они отрабатывают 156 заявок еженедельно.

Кроме того, в регионе работают две «горячие линии». Для помощи пожилым людям создана также информационная платформа «Нужна помощь!»

Поучаствовать в работе одного из таких колл-центров смог в субботу и Дегтярев. Отмечается, что ранее у него уже была своя собственная волонтерская книжка, также как и опыт волонтерской работы.

Как рассказали ребята, работающие здесь в свободное от учебы в институтах время, система объединяет волонтеров, желающих и готовых помогать людям, нуждающимся в особом внимании и заботе со стороны общества. На платформе публикуются запросы, поступающие от детских домов, интернатов, больниц. Обращаются за помощью и одинокие пожилые люди, люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, или с ограниченными возможностями здоровья.

Глава Хабаровского края вступил в ряды одной из краевых волонтерских организаций. Этот шаг призван популяризировать волонтерское движение и привлечь в него новых членов из числа жителей Хабаровского края.

Ранее Дегтярев посетил несколько медицинских учреждений Хабаровска, в том числе КГБУЗ «Краевой диагностический центр» и родильный дом №2, где развернут коечный фонд для лечения больных коронавирусом.