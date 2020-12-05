Мнение: Что почитать. Ноябрь 2020.

05.12.2020, 16:30, Разное

Об интересных книгах прочитанных за ноябрь.

Д.Бовыкин, А.Чудинов "Французская революция"

Свежая работа историков Бовыкина и Чудинова предлагающая ретроспективный анализ причин, хода и исхода Великой Французской Революции. В целом, показалась весьма неплохим дополнением к различным классическим работам на тему периода 1789-1815-го года. Так получилось, что читал ее почти одновременно с 4-5 томом репринтного издания "Революционные войны" де Прео (оригинал был издан еще в первой половине XIX века – в современном издании просто чудесные цветные карты почти всех более-менее крупных сражений с участием войск революционной Франции), так что обзорная политическая часть книги почти идеально дополняла тщательное изложение кампаний первой половины 90х годов XVIII века. Во "Французской революции" неплохо показаны последствия ВФР для общественно-политической жизни Европы, которые ощущались десятилетиями после того, как революция сменившаяся империей уже давно отгремела. В целом, если с классикой вы уже ознакомились, можно смело брать.

В электронке можно купить здесь – https://www.litres.ru/aleksandr-chudinov-2/francuzskaya-revoluciya/chitat-onlayn/

В бумаге можно купить вот здесь – https://www.alpinabook.ru/catalog/book-647787/

Уже изданные 5 томов "Революционных войн" можно купить здесь – https://www.labirint.ru/authors/218256/ (там еще несколько томов потом выйдет).

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Л.Данстервилль. "Британская интервенция в Закавказье".

Воспоминания британского генерал-майора Данстервилля, написанные на основе его дневниковых записей, которые он делал в период британской интервенции на территорию Закавказья в 1918-м году. Представляет собой достаточно тенденциозный британский взгляд на интервенцию на территорию бывшей Российской Империи и процессы связанные с ее распадом в Закавказье. Особой рефлексии относительно действий Британской Империи там нет, Британия в основном показана белой и пушистой, хотя вопрос – "что они там забыли", напрашивается в каждой главе. Тем не менее, в книге очень много интересной мелкой фактуры на тему гражданской войны в Закавказье, в том числе и касательно "незалежного Азербайджана", на территории которого тогда действовали британские оккупационные силы, а также взаимоотношений с большевиками и белогвардейцами, с которыми Дастервилль пересекался в тот период. Финалом книги является оборона Баку от турок. О событиях приведших к изгнанию британских интервентов из Закавказья генерал-майор благополучно не распространяется, дабы не портить пафосно-героический облик "защитника Баку".

Купить можно здесь https://www.ozon.ru/context/detail/id/194561522/

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О.Мозохин "Сталин и Дальний Восток"

Чудесная в своей основательности книга ныне покойного историка Олега Мозохина, посвященная деятельности Сталина связанной с Дальним Востоком.

Мозохин был очень основательным историком, который очень много работал в архивах (его труды посвященные ГУЛАГу и НКВД стали прижизненной классикой). В случае с этой книгой, он также поднял огромный массив документов, на рассмотрении и анализе которых и построена эта работа.

В книге сделан очевидный уклон в сторону военной и разведывательной составляющей, показывающей внимание Сталина к вопросу конфликта с Японской Империей, ситуации в Монголии, деятельности беглых белогвардейцев с территории Китая. Можно даже сказать, что вопросам экономического развития Дальнего Востока при Сталине в книге уделено недостаточно внимания. Но те направления, которые в книге освещаются, разобраны весьма подробно, с опорой на документальные источники. Также книга порадовала глубоким погружением в тему японской предвоенной политики направленной против СССР – тут и вопрос планов по нападению на СССР, и использование белогвардейцев для антисоветской деятельности, и борьба против советского влияния в Китае. Очень полезно читать тем, кто всерьез жалеет "мирных японцев у которых отобрали Курилы и пол-Сахалина". В целом, как и все основные труды Мозохина, книга безусловно достойна занять свое место на полке посвященной истории СССР сталинского периода.

Купить можно здесь https://www.labirint.ru/books/735230/

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Д.Скейхилл "Грязные войны"

Уже не новая и местами утерявшая актуальность книга Скейхилла о секретных операциях Пентагона и ЦРУ в первом десятилетии XXI века – от первого срока Буша-младшего до конца первого срока Обамы.

Автор в меру возможного разоблачает различные преступные операции в различных регионах мира, которые на практике конечно же не имели и не имеют ничего общего со свободой и демократией, а являются лишь средством продвижения узкокорыстных американских интересов в лучших традициях афоризма про то, что "демократия – это власть американского народа". Скажем так, с точки зрения критики американского империализма, данная работа уступает книге Оливера Стоуна "Нерасказанная история США", но с другой стороны – в ней есть масса интересных технических деталей по тем или иным операциям Пентагона и ЦРУ. Конечно, это не "Управление дикостью" Блюменталя, поэтому тут вопрос контактов американских спецслужб с террористическими организациями дан достаточно поверхностно, что можно объяснить тем, что книга была сдана как раз в тот период, когда многие документы Wikileaks и расследования роли США в создании ИГИЛ и Аль-Каиды только начинали выходить. Поэтому тема государственного использования исламского терроризма в книге раскрыта слабо, а жаль. В остальном же – неплохой сборник фактов связанных с операциями по "насаждению демократии кованным американским сапогом" периода пика американской гегемонии. В этом плане книга обрывается примерно там, где начался спуск с горы.

Зачитать стоит, но относится к прочитанному следует критически, автор либо по незнанию, либо по умолчанию, говорит далеко не всю правду, которую позднее говорили другие, более смелые и менее политкорректные авторы.

Купить можно здесь https://www.ozon.ru/context/detail/id/33983171/

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И до кучи.

"The Expanse"

Великолепный альбом посвященный миру книги и сериала "Пространство" Джеймса Кори. Мне понравились и книги (прочел 5 из 8) и сам сериал (лучший фантастический ТВ-сериал после BSG).

Редкий пример того, когда хорошая книга получает хорошую экранизацию. Ну а альбом просто идеален для тех, кому понравилась эта вымышленная вселенная и персонажи созданные авторами.

В нем масса интересных деталей на тему того, как происходила адаптация книги к ТВ формату – начиная от первых концепт-артов и заканчивая готовыми образами и декорациями космических станций и кораблей.

Ну и наконец, его просто приятно изучать – качество полиграфии отменное.

5-й сезон (посвященный событиям связанным с Марко Инаросом) выходит уже 16 декабря. Само собой будет небольшой обзор после выхода.

PS. На очереди еще с десяток книг, которые ждут свободного времени, которого зачастую на бумажное чтение не хватает.

Но в целом стараюсь в месяц читать как минимум 3-4 бумажных книги, помимо электронки.