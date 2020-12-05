Названы ускоряющие старение продукты

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05.12.2020, 16:24, Разное

Ученые из Италии назвали продукты, употребление которых ускоряет старение. Результаты исследования показали, что рацион питания сильно влияет на этот процесс.
В эксперименте приняли участие 886 человек возрастом от 51 до 91 года. У них взяли образцы слюны, к тому же они ответили на вопросы по поводу предпочтений в еде. Ранее все испытуемые принимали участие в 20-летнем исследовании, где изучались их пищевые привычки, анализировались риски развития болезней сердца и сахарного диабета.

Специалисты выделили ДНК из слюны, чтобы определить длину теломер. Эта величина по ряду данных способна коррелировать с продолжительностью жизни. При соблюдении нормы в ходе каждого деления теломеры уменьшаются. Когда они становятся короткими, процесс восстановления поврежденных тканей завершается, а, следовательно, организм стареет.

Участников разделили на группы, исходя от из того, насколько часто в их рационе появлялась ультраобработанная пища с большим количество консервантов, сахара, жиров и вкусовых добавок. Самые короткие теломеры были у людей, съедающих по три таких порции в день.

Влияние сахара и соли
Исследование американских ученых показало, что короткие теломеры наблюдались у людей, которые употребляли слишком соленую пищу. Наблюдение проводилось за подростками в возрасте 14-17 лет. Из-за такого рациона клетки у них старели преждевременно.

Если говорить о сладком, то его также не рекомендуется употреблять. Этот вывод был сделан после проведения исследования с участием дрозофилов, которых разделили на две группы. Представителей первых кормили продуктами с нормальным содержанием сахара, а вторым давали еду, где показатели существенно завышены. Риск наступления преждевременной смерти у последних оказался на 50% выше, нежели у тех, кто состоял в контрольной группе.



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