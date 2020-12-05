Борис Корчевников растрогал поклонников снимком 18-летней давности

05.12.2020, 16:24, Разное

Популярный российский ведущий Борис Корчевников растрогал своих поклонников снимком, который был сделан 18 лет тому назад. На фотографии знаменитость запечатлен в 20-летнем возрасте.

Борис Корчевников решил поделиться с подписчиками архивной фотографией. Она была сделана в Волгоградской области во время съемок репортажа о болотной местности. На снимке можно видеть широко улыбающегося Корчевникова, сзади которого находится бронированный транспортер. Ведущий отметил, что только БТР помог ему и съемочной группе добраться в пункт назначения.

Поклонникам звезды сериала «Кадетство» очень понравился обнародованный снимок. За короткое время публикация собрала много лайков. Фолловеры написали, что на фото у Корчевникова очень добрые глаза.

В последнее время в СМИ появляется информация об ухудшении состояния здоровья ведущего. Имеются сведения, что у него развились проблемы со слухом. Сам он их никак не комментирует.