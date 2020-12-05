 

Борис Корчевников растрогал поклонников снимком 18-летней давности

05.12.2020, 16:24, Разное

Популярный российский ведущий Борис Корчевников растрогал своих поклонников снимком, который был сделан 18 лет тому назад. На фотографии знаменитость запечатлен в 20-летнем возрасте.
Борис Корчевников решил поделиться с подписчиками архивной фотографией. Она была сделана в Волгоградской области во время съемок репортажа о болотной местности. На снимке можно видеть широко улыбающегося Корчевникова, сзади которого находится бронированный транспортер. Ведущий отметил, что только БТР помог ему и съемочной группе добраться в пункт назначения.

Поклонникам звезды сериала «Кадетство» очень понравился обнародованный снимок. За короткое время публикация собрала много лайков. Фолловеры написали, что на фото у Корчевникова очень добрые глаза.

В последнее время в СМИ появляется информация об ухудшении состояния здоровья ведущего. Имеются сведения, что у него развились проблемы со слухом. Сам он их никак не комментирует.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Какими были ведьмы на Руси и как с ними боролись без инквизиции?

04.08 / Деньгорубы

30.10 / Российские и китайские вакцины попали в «черный список» Еврокомиссии

15.09 / Ученые научились предотвращать COVID-19?

26.06 / Мнение: О последней стадии экономических конвульсий Путина

03.11 / “Не бойтесь рожать во взрослом возрасте”: Мария Миронова порассуждала о позднем материнстве

21.07 / «Я не представляю себе, как Беларусь без Александра Григорьевича»

02.09 / Елена Яковлева: «После выхода «Интердевочки» я отказывалась играть путан»

23.07 / Надежда Ангарская избавилась от лишнего веса и передала марафон похудения поклонницам

12.11 / Похищение пришельцами ребенка в джунглях Амазонки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска