 

“Лучшая женщина в мире”: Топалов нежно обратился к Тодоренко в день рождения сына

05.12.2020, 16:24, Разное

Популярный российский певец Влад Топалов нежно обратился к своей супруге Регине Тодоренко в день рождения их сына Майкла. Он назвал ее лучшей женщиной в мире. Трогательную публикацию артист сделал в социальной сети Instagram.
5 декабря сыну Тодоренко и Топалова исполнилось два года. Маленькому Майклу звездный отец пожелал здоровья, развития, много радости и счастья. К тому же он попросил малыша хорошо спать и много кушать.

Без поздравлений не осталась и мама мальчика Регина Тодоренко. Влад Топалов выразил благодарность жене за то, что выносила и родила ему наследника. Он восхищается тем, как ведущая занимается с сыном, старается развить у него различные навыки. Артист поблагодарил жену за то, что делает его счастливым. Глядя на Тодоренко, Топалов старается брать с нее пример и быть хорошим родителем Майклу.

По словам исполнителя, именно супруга создает в доме тепло. У него не хватит строк и страниц, чтобы выразить свою любовь к жене.
В комментариях коллеги по цеху и поклонники присоединились к поздравлениям Майкла. Они назвали звездную семью образцовой. За короткое время семейный снимок, которым Топалов сопроводил публикацию, собрал огромное количество отметок «мне нравится».



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