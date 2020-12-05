Мнение: Голод на Бали, рыба в СССР и цены в Особторге

05.12.2020, 16:18, Разное

1. Тревожные вести приходят из разных уголков мира: эпидемия вызвала экономический кризис, а кризис начинает уже кое-где вызывать голод. Страдают даже те страны и регионы, которые у нас считаются райскими уголками:

Массовый голод, охвативший восточные территории индонезийского острова Бали, начал усиливаться из-за пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на статистические данные сообщает Al-Jazeera.

По информации телеканала, ввиду резкого снижения туристического потока в регион, обусловленного ограничительными мерами на фоне COVID-19, и обеднения проблема недоедания в настоящий момент также распространилась на отдельные городские районы.

В частности, особенно резкий рост числа голодающих зафиксирован в округе Карангасем, где местные жители существовали на средства родственников, работавших в сфере услуг в других частях острова.

Известно, что на туризм приходилось около 60 процентов ВВП острова. При этом в августе текущего года уровень безработицы вырос до 5,6 процента, а также было потеряно 105 тысяч рабочих мест.

Вдобавок на Бали наблюдается увеличение числа «ковид-бедняков» — людей, имевших небольшой достаток, но из-за пандемии потерявших возможность зарабатывать даже на пропитание.

«Это люди среднего класса, которые ранее имели работу, они могут выглядеть нормально, потому что у них новая обувь или мотоцикл, но на самом деле они тоже бедствуют», — пояснил руководитель проекта благотворительной организации Scholars of Sustenance Foundation Bali Диджей Дентон (DJ Denton), подчеркнув, что речь идет о появлении нового класса людей на острове.

https://lenta.ru/news/2020/12/04/bali/

Вот что бывает, когда экономика сидит на игле, в данном случае туристической. И, кстати, это хороший повод задуматься самим туристам: не произойдёт ли с ними чего-нибудь неожиданного, пока они будут расслабляться среди голодных людей?

2. У хорошо известного вам блогера genby в комментариях бурное обсуждение рыбного вопроса в СССР:

https://genby.livejournal.com/874779.html

Многие старожилы вспоминают, что рыба в позднем СССР таки продавалась, в том числе живая, однако не везде и не каждый день.

В свете этого загадочным остаётся тот факт, что позднесоветские магазины на фотографиях 1970-х и 1980-х массово заставлены горами консервов.

3. Читатели пишут:

Во время ВОВ и некоторое время после войны в СССР работали магазины Особторга, в которых были в наличии любые продукты, но по коммерческим ценам. Так, килограмм говядины стоил в обычных магазинах 10 рублей, а в Особторге — 400 рублей. Хлеб в обычных магазинах стоил 1 рубль, а в Особторге — 24 рубля. Мука в обычных магазинах стоила 3 рубля, а в Особторге — 60 рублей:



https://istmat.info/node/18463



Зарплата простых советских граждан составляла в то время 100-200 рублей, так что они в Особторг могли заглянуть разве что поглазеть на витрины. Заместитель министра получал 10 тысяч рублей, министр — 20 тысяч. По несколько тысяч рублей в месяц получали известные советские кинорежиссёры и писатели. Такие зарплаты уже позволяли покупать в Особторге продукты.

Вопрос историкам. Насколько эти факты соответствуют действительности? Такой большой разрыв в ценах представляется странным. В позднем СССР, к примеру, разрыв между государственной и рыночной ценой обычно не превышал 3-8 раз.