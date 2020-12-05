Опубликовано первое детальное изображение пятна на Солнце

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05.12.2020, 16:12, Новости дня

Национальная солнечная обсерватория США 3 декабря опубликовала первую детальную фотографию пятна на Солнце, сделанную при помощи телескопа имени Дэниела Иноуэ.

Телескоп Иноуэ, расположенный на Гавайях, оснащен четырехметровым зеркалом и является крупнейшей в мире солнечной обсерваторией. В сообщении отмечается, что новое оборудование позволяет получать снимки с разрешением в 2,5 раза выше, чем раньше.

Фотография была сделана 28 января 2020 года, но опубликована в открытом доступе только сейчас.

Размер солнечного пятна, сфотографированного телескопом, в поперечнике составляет более 16 тыс. км (диаметр Земли на экваторе составляет 12,7 тыс. км). Самые мелкие структуры, различимые на снимке, – размером около 20 км.

Фото: nso.edu

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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