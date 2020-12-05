 

Путин поучаствовал в акции «Елка желаний»

05.12.2020, 15:40, Новости дня

Президент Владимир Путин поучаствовал в акции «Елка желаний». Он пообещал покататься на коньках с мальчиком Димой и подумать, как реализовать мечту Саши, который загадал обнять настоящую панду.

В субботу в Международный день добровольцев Путин в режиме видеоконференции принял участие в акции «Елка желаний». Президенту предложили выбрать число от одного до десяти, Путин назвал 12. Ведущий встречи снял с елки два шарика с цифрами один и два, передает РИА «Новости».

Девятилетний мальчик Дмитрий из Челябинской области написал, что мечтает «побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент России».

«Запросто. Сделаем. Вместе покатаемся. Надеюсь, что лед будет. Считай, что ты уже в дороге», – ответил на это желание Путин.

Десятилетний Александр из Тульской области написал, что мечтает обнять настоящую панду.

«Надо у панды спросить, она хочет, чтобы ее обнимали? Надо подумать, как это сделать. Вот здесь у нас есть защитники животных, надо с ними посоветоваться. Я понял, мы предпримем максимальные усилия для того, чтобы это желание было реализовано», – сказал президент России.

Ранее Путин пообещал решить вопрос с выдачей российского паспорта волонтеру-итальянцу из Красноярска Валерио Занетти, отметив тесное сотрудничество двух стран в период пандемии COVID-19.



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