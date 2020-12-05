 

Путин оценил влияние пандемии на систему образования

05.12.2020, 15:40, Новости дня

Пандемия коронавируса положительно повлияла на организацию образовательного процесса в РФ в отличие от других стран, сообщил президент Владимир Путин на встрече с добровольцами.

«Очень трудно наладить в условиях ограничений нормальный учебный процесс. Для нашей страны это оказалось легче, чем для очень многих других стран, потому что выяснилось, что соответствующая техника, оборудование, соответствующее программное обеспечение у нас достигло такого уровня, что можно было его достаточно быстро доработать, переключить и использовать и для онлайн-образования, и для онлайн-медицины», – передает слова президента РИА «Новости».

Путин также отметил значимость волонтерского движения для образовательной отрасли, сказав, что оно является большим подспорьем государственным программам.

В среду президент попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции на следующей неделе. Зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. Путин подчеркивал, что РФ готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций.



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