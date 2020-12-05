 

В ООН объяснили предсказание «катастрофического» 2021 года

05.12.2020, 15:40, Новости дня

Директор информационного центра Организации Объединенных Наций в Москве Владимир Кузнецов прокомментировал прогноз главы ВПП Дэвида Бизли о том, что в 2021 году миру грозит один из самых тяжелых за последние 75 лет гуманитарный кризис.

Как отметил Кузнецов, к заявлению директора ВПП надо отнестись «со всем вниманием», поскольку ситуация с продовольственной безопасностью и голодом в мире достаточно серьезная. По его словам, пандемия свела на нет успехи последних десятилетий по сокращению относительного и абсолютного числа голодающих.

«Эти усилия могут быть подорваны, если не будут предприняты необходимые действия с точки зрения финансового обеспечения», – сказал он в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Кузнецов подчеркнул, что призыв Бизли адресован в том числе и России, поскольку она остается важным партнером ООН в гуманитарной деятельности, а также в усилиях по обеспечению продовольственной безопасности и борьбы с голодом.

Ранее директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что В 2021 году миру грозит один из самых тяжелых за последние 75 лет гуманитарный кризис. 2021 год, по его прогнозу, должен стать годом самого серьезного кризиса с момента основания ООН. В случае если удастся собрать необходимые средства, то предотвратить дестабилизацию, голод и миграцию получится.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / “Россия, просыпайся”. В Хабаровске проходит самая массовая акция в поддержку арестованного губернатора

22.07 / Китай пригрозил США закрыть консульство в Ухане

07.09 / Счетная палата нашла финансовые нарушения у Казначейства

21.08 / Холодницкий уходит из антикоррупционной прокуратуры – СМИ

27.09 / ГСЧС Украины завершила работы на месте крушения Ан-26

26.09 / Ни один из погибших при крушении Ан-26 не идентифицирован, тела сильно обгорели – вице-премьер Уруский

12.07 / Психолог сравнил последствия выхода из карантина с послевоенным временем

26.11 / Генерал-майор СБУ Вовк: Даже маленького признака государственной измены в покупке чешских гаубиц – не нахожу

23.07 / Кадыров получил звание генерал-майора

23.07 / Консульство КНР в Сан-Франциско подозревают в укрывательстве приезжей, повинной в визовом мошенничестве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска