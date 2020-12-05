 

Рустам Солнцев шокировал поклонников редким фото с путанами 90-х

05.12.2020, 15:30, Разное

Рустам Солнцев шокировал поклонников новым редким фото, снятым в 90-х годах. На нем запечатлена, как пишет сам экс-участник «Дома-2», компания путан с Тверской.
Как и многие другие звезды шоу-бизнеса, Рустам Солнцев активно ведёт аккаунты в разнообразных соцсетях. В них он освещает события своей творческой и личной жизни, а также делится впечатлениями с подписчиками. В этот раз бывший участник реалити-шоу «Дом-2» обнародовал снимок, сделанный в 90-е годы. Фото с группой ярко накрашенных, эффектно одетых девушек шокировало пользователей Instagram.

Оказалось, что все попавшие в кадр неизвестного фотографа дамы принадлежат к представительницам секс-индустрии. Как прокомментировал публикацию сам Рустам Солнцев, это путаны, вышедшие на работу на Тверскую. Шоумен до сих пор хорошо помнит, как он выразился, «веселые кучки», подобные снятым в августе 1999 года. Стоит отметить, что Солнцев и ранее нередко демонстрировал в Сети раритетные снимки. Но все предыдущие публикации содержали кадры со звездами эстрады в начале их творческой деятельности.

Образы представительниц древнейшей профессии вызвали ажиотаж среди фолловеров шоумена. Одна из девушек при этом в «очках училки», как охарактеризовали данный аксессуар читатели страницы звезды «Дома-2». Под постом за короткий срок появилось множество комментариев и отметок «Нравится!». Некоторые фаны отмечали, что дамы с фото в настоящее время, наверное, уже мамы или степенные бабушки. Они предположили, что в таких публикациях кто-то сейчас узнает своих соседок либо даже родственниц.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / «Как я могу признать себя виновным, если ничего не помню»

20.07 / Жизель Бундхен отказалась от подарков на свой день рождения в пользу помощи планете

21.11 / “Это ж надо было додуматься!”: Юлия Михалкова рассказала о досаднейшем инциденте с волосами

18.09 / Задержан подозреваемый в жестоком убийстве двух детей в Рыбинске

21.07 / В Сети представлен доступный проектор Xiaomi Mijia Projector 2 Pro

10.11 / Фиаско на выборах или тайный роман?

06.08 / Мнение: Без посредников к народу – нельзя!

11.09 / Родителям убитого росгвардейцами екатеринбуржца снова отказали в возбуждении уголовного дела

08.08 / Личное: Но нет меня…

24.10 / Мнение: Вот почему Россия получила Крым, а Китай не может получить Тайвань

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска