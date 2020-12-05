Рустам Солнцев шокировал поклонников редким фото с путанами 90-х

05.12.2020, 15:30, Разное

Рустам Солнцев шокировал поклонников новым редким фото, снятым в 90-х годах. На нем запечатлена, как пишет сам экс-участник «Дома-2», компания путан с Тверской.

Как и многие другие звезды шоу-бизнеса, Рустам Солнцев активно ведёт аккаунты в разнообразных соцсетях. В них он освещает события своей творческой и личной жизни, а также делится впечатлениями с подписчиками. В этот раз бывший участник реалити-шоу «Дом-2» обнародовал снимок, сделанный в 90-е годы. Фото с группой ярко накрашенных, эффектно одетых девушек шокировало пользователей Instagram.

Оказалось, что все попавшие в кадр неизвестного фотографа дамы принадлежат к представительницам секс-индустрии. Как прокомментировал публикацию сам Рустам Солнцев, это путаны, вышедшие на работу на Тверскую. Шоумен до сих пор хорошо помнит, как он выразился, «веселые кучки», подобные снятым в августе 1999 года. Стоит отметить, что Солнцев и ранее нередко демонстрировал в Сети раритетные снимки. Но все предыдущие публикации содержали кадры со звездами эстрады в начале их творческой деятельности.

Образы представительниц древнейшей профессии вызвали ажиотаж среди фолловеров шоумена. Одна из девушек при этом в «очках училки», как охарактеризовали данный аксессуар читатели страницы звезды «Дома-2». Под постом за короткий срок появилось множество комментариев и отметок «Нравится!». Некоторые фаны отмечали, что дамы с фото в настоящее время, наверное, уже мамы или степенные бабушки. Они предположили, что в таких публикациях кто-то сейчас узнает своих соседок либо даже родственниц.