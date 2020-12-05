“Не могла встать с дивана”: Юлия Савичева вспомнила, как весила 38 кг

05.12.2020, 15:30, Разное

Известная российская певица Юлия Савичева вспомнила, как в свое время похудела до 38 килограммов. Тогда ей было очень тяжело встать с дивана.

В детстве окружающие обратили внимание на пухлые щеки будущей знаменитости. Не исключено, что Савичевой сделали комплимент, но она поняла слова слишком буквально. От лишнего веса певица никогда не страдала, но после данной фразы начала худеть. Она даже придумала собственную диету.

В сутки Юлия Савичева ела две банки йогурта и пакет чипсов. В итоге у нее развилась анорексия. Если бы певица продолжила придерживаться такого режима питания, то попала бы в больницу. Вес Савичевой опустился до отметки в 38 килограммов. Тогда она с большим трудом вставала с дивана. Родители не раз вызывали сотрудников скорой помощи, поскольку состояние их дочери ухудшалось. Медики говорили, что нужно восстановить нормальный режим питания.

Через время Савичева попала на проект «Фабрика звезд», где ей объяснили, что она никогда не имела лишний вес. Максим Фадеев заявил, что конкурсантка должна нормально есть, иначе будет вынуждена покинуть шоу. Сейчас Савичева следит за своим здоровьем и предпочитает не сидеть на диетах. В то же время она не забывает о физической активности для поддержания формы.