Бывший узник Кремля Сущенко избран первым замглавы Черкасского облсовета

05.12.2020, 15:18, Новости дня

Бывший узник Кремля, журналист Роман Сущенко избран первым заместителем председателя Черкасского областного совета. Об этом 4 декабря сообщила пресс-служба партии “Европейская солидарность”, от которой Сущенко был избран в облсовет.

Кандидатуру Сущенко поддержали 38 депутатов из 62 присутствующих.

Новоизбранный депутат заявил, что для него это “непростое испытание и большая ответственность”.

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Председателем Черкасского облсовета избрали Анатолия Подгорного (избран в совет от ВО “Черкащани”). За него проголосовали 38 депутатов.

По данным ЦИК, проходной барьер на выборах в Черкасский облсовет преодолели шесть партий: ВО “Черкащани” (18 мандатов), “За майбутнє” и “Слуга народа” (по 12 мандатов), “Европейская солидарность” (девять мандатов), ВО “Батьківщина” (семь мандатов) и ОПЗЖ (шесть мандатов).

Сущенко – журналист государственного информагентства “Укринформ”. Он был задержан 30 сентября 2016 года в Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинца открыли уголовное дело по статье “шпионаж”. Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Журналист своей вины не признавал.

4 июня 2018 года суд в Москве приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.

7 сентября 2019 года его доставили в Украину в рамках российско-украинского обмена удерживаемыми лицами. Вместе с ним домой вернулись еще 34 украинца.

В августе текущего года пятый президент Украины, лидер “Европейской солидарности” Петр Порошенко заявил, что Сущенко будет представлять ЕС на местных выборах.