 

Суд восстановил на службе экс-командира роты харьковского “Беркута”. В министерстве заявили, что таким “не место” в рядах полиции

05.12.2020, 15:18, Новости дня

Харьковский окружной административный суд восстановил на службе в правоохранительных органах экс-командира роты харьковского подразделения “Беркута” Виктора Шаповалова.

Вступительную и резолютивную части текста решения, принятого 1 декабря, обнародовали в Едином реестре судебных решений 3 декабря. 

Имя экс-командира в документе не упоминается, но сказано, что истец был командиром роты №2 батальона милиции общественной безопасности особого назначения Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Харьковской области. О том, что речь идет о Шаповалове, пишут и “Ґрати”.

Шаповалов хотел признать незаконным и отменить приказ Главного управления МВД от 6 ноября 2015 года о его увольнении, восстановиться в должности и обязать МВД выплатить ему средний заработок за время вынужденного прогула. 

Судья Екатерина Севостьяненко частично удовлетворила требования истца: отменила приказ в части увольнения Шевцова из органов внутренних дел, восстановила на службе и решила взыскать с МВД средний заработок за время вынужденного прогула – 11 тыс. 297 грн. 

Полный текст решения еще не опубликован. Срок его обжалования – 30 дней после оглашения полного текста решения. 

Министерство внутренних дел будет подавать апелляцию, написал в Twitter директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко. 

“Шаповалов не будет служить в рядах полиции, таким там не место”, – подчеркнул он. 

@MVS_UA і @NPU_GOV_UA оскаржать рішення Окружного адмінсуду Харківщини щодо поновлення на службі екс-беркутівця Віктора Шаповалова. Він НЕ буде служити у лавах поліції, таким там НЕ місце.

— Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) December 4, 2020

Спикер Нацполиции Ярослав Тракало в комментарии “Украинской правде” пояснил: если МВД придется обеспечить выполнение решения суда, оно будет выполнено, но таким образом, что Шаповалов все равно не будет работать в Нацполиции.

Министерство “найдет соответствующий правовой механизм”, добавил он. 

Шаповалову инкриминировали незаконное использование оружия и превышение служебных полномочий, приведшее к тяжким последствиям. По версии следствия, 18 февраля 2014 года харьковская и львовская роты “Беркута” на улице Институтской и Крепостном переулке в Киеве стреляли по протестующим и забрасывали их светошумовыми гранатами. От действий силовиков погибли три человека, еще 109 признаны в деле потерпевшими.

Экс-командир харьковского “Беркута” был под стражей с 2015 года. Он не признавал своей вины в тяжких последствиях, вызванных превышением власти или служебных полномочий, но в 2016-м признал вину в части обвинения, которая касается незаконного обращения с оружием, Шаповалов тогда попросил прощения и назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью.

В ноябре 2019-го Киевский апелляционный суд смягчил ему меру пресечения на ночной домашний арест без ношения электронного браслета, сообщала Адвокатская совещательная группа, и с тех пор он находится на свободе. Соответствующее решение суд принял по “закону Савченко”, согласно которому Шаповалов провел в СИЗО “девять лет” из 10 максимально предусмотренных предъявленным ему обвинением.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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